Bireysel yatırımcılar, varlıklarını borsalara aktarırken balinalar ise Bitcoin balinaları ise sessizliklerini koruyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler artarken Bitcoin (BTC) fiyatı da 37.000 dolar bandına dayandı. Ancak Bitcoin’deki son yükselişin tek nedeni bu olmayabilir. CryptoQuant tarafından yapılan bir araştırma da bunu gözler önüne seriyor.

CryptoQuant analisti tarafından hazırlanan bir rapor, kripto para piyasasının dinamiklerindeki ilginç bir değişime dikkat çekiyor.

Rapora göre Bitcoin’deki (BTC) son yükseliş, borsalara aktarılan varlıklar bireysel yatırımcıların kanadında artarken balinaların ise borsalara aktardığı varlıkların miktarının azaldığı bir döneme denk geldi.

Bitcoin Bireysel Yatırımcılara Rağmen Yükseliyor?

Önceki yıllarla karşılaştırıldığında balinaların kripto para borsalarına aktardıkları varlıkların sayısında düşüş yaşandığı göze çarpıyor. Bununla birlikte CryptoQuant analistlerinden IT Tech tarafından hazırlanan bir rapor, bireysel yatırımcılar tarafından borsalara aktarılan varlıkların miktarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekiliyor.

CryptoQuant’ın “Borsa Girişi – Harcanan Çıktı Değer Bantları” grafiği borsalara aktarılan varlıkları değerlerine göre dağılımını gösteriyor. Bu grafikteki her bir renkli bant, belirlenen aralıklarda borsalara aktarılan varlıkların oranına işaret ediyor. Böylelikle hem bireysel yatırımcılar hem de balinalar tarafından borsalara yönelik gerçekleştirilen sermaye akışları takip edilebiliyor.

Son veriler, Bitcoin’deki yükseliş trendinin ortasında balinaların stratejilerine sadık kalarak varlıklarını tutmayı sürdürdüklerini gösteriyor. Bununla birlikte aynı süreçte bireysel yatırımcılar tarafından borsalara aktarılan BTC miktarı ise giderek artıyor.

Öte yandan borsaların BTC spot işlem hacimleri de tarihin en düşük seviyelerine oldukça yakın seyrediyor. Buna karşın türev işlem hacimleri ise spot işlem hacimlerine kıyasla rekor seviyelerde. En son veriler, spot işlem hacminin türev işlem hacmine oranının 0,6 olduğunu gösteriyor. Bu da türev işlem hacimlerinin kripto para piyasasındaki toplam işlem hacminin %94’lük aslan payını oluşturduğu anlamına geliyor. Spot işlem hacimleri ise piyasanın yalnızca %6’lık kısmını oluşturuyor.

Bitcoin Arzındaki Sıkışıklık

Bitcoin’de balinalar ile bireysel yatırımcılar arasındaki ayrışma, bir diğer kripto para analitik platformu Glassnode tarafından da doğrulandı. Glassnode’un Bitcoin Uzun Vadeli Sahip (LTH) arzı ile Kısa Vadeli Sahip (STH arzı) metriği, bu güçlü ayrışmayı gözler önüne seriyor.

Glassnode’a göre Bitcoin Uzun Vadeli Sahip (LTH) arzı tüm zamanların en yüksek seviyelerinde hareket ederken Kısa Vadeli Sahip (STH arzı) tüm zamanların en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Uzun vadeli yatırımcılar genel olarak ellerindeki varlıklarını satmadan önce piyasanın tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasını bekliyor. 2021 yılındaki boğa sezonunda kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesinde yaşanan hareketlilikler de bunu doğruluyor.