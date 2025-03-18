CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin’in önümüzdeki 6 ile 12 aylık süreçte yatay seyir izleyebileceğini veya düşüş eğilimi sergileyebileceğini belirtiyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 20 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreni sırasında 109.000 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Bu zirvenin ardından %22’lik keskin bir düşüş yaşayan Bitcoin (BTC) yatırımcıların paniğe kapılmasına yol açtı. Öte yandan teknik analiz göstergeleri de Bitcoin’de (BTC) düşüş trendine işaret ediyor.

Ki Young Ju, Bitcoin’de boğa sezonunun sona ermiş olabileceğini ve BTC’nin önümüzdeki 6 ile 12 ay boyunca yatay veya düşüş eğilimini sürdürebileceğini öngörüyor.

#Bitcoin bull cycle is over, expecting 6–12 months of bearish or sideways price action. pic.twitter.com/f80bnNhjy4 — Ki Young Ju (@ki_young_ju) March 17, 2025

Young Ju’nun öngörüsünün temelinde “yeni balinalar” olarak adlandırılan büyük yatırımcıların satışları bulunuyor. Son dönemde BTC biriktiren bu yatırımcılar, daha düşük fiyatlardan satış yapmaya başladı. Azalan talep ve satış baskısı da piyasa belirsizliğini artırıyor.

Ki Young Ju, analizini desteklemek için PCA (Temel Bileşen Analizi) yöntemiyle çeşitli zincir içi metrikleri değerlendirdi. Bu metrikler arasında:

MVRV (Piyasa Değeri / Gerçekleşen Değer),

SOPR (Harcama Çıktısı Kârlılık Oranı),

NUPL (Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar) yer alıyor.

Öte yandan Bitcoin’in 365 günlük hareketli ortalamasının düşüş trendine girdiğini belirledi. Tarihsel olarak bu durum, uzun vadeli ayı piyasalarıyla ilişkilendiriliyor. Eğer geçmişteki eğilimler tekrar ederse, BTC önümüzdeki aylarda düzeltme aşamasında kalabilir.

Bitcoin’e Talep Azalıyor

Metrikler, Bitcoin’e yönelik talep dinamiklerinin zayıflama belirtileri gösterdiğine işaret ediyor. Bitcoin’e yönelik talep, 2024 yılının Mart ve Aralık aylarında zirveye ulaştıktan sonra önemli ölçüde gerilemeye başladı.

2017 yılının Ağustos ayı ile 2018 yılının Aralık ayı arasında da Bitcoin’de benzer bir senaryo yaşanmıştı. Tarihsel veriler, Bitcoin’in bu tür dönemlerden sonra kademeli düşüşler yaşayabildiğini gösteriyor. Her ne kadar piyasa büyüklüğü, işlem hacmi, likidite ve yatırımcı ilgisi değişmiş olsa da genel görünüm Bitcoin talebinin azaldığına işaret ediyor.