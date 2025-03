CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin’in önümüzdeki 6 ile 12 aylık süreçte yatay seyir izleyebileceğini veya düşüş eğilimi sergileyebileceğini belirtiyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 20 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreni sırasında 109.000 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Bu zirvenin ardından %22’lik keskin bir düşüş yaşayan Bitcoin (BTC) yatırımcıların paniğe kapılmasına yol açtı. Öte yandan teknik analiz göstergeleri de Bitcoin’de (BTC) düşüş trendine işaret ediyor.

Ki Young Ju, Bitcoin’de boğa sezonunun sona ermiş olabileceğini ve BTC’nin önümüzdeki 6 ile 12 ay boyunca yatay veya düşüş eğilimini sürdürebileceğini öngörüyor.

#Bitcoin bull cycle is over, expecting 6–12 months of bearish or sideways price action. pic.twitter.com/f80bnNhjy4

