CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, ABD Başkanı Donald Trump’ın Stratejik Kripto Rezervi (SCR) duyurusuyla kripto para piyasasını bir silah haline getirdiğini söyledi.

Ju, ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social platformu üzerinden yaptığı son paylaşımları analiz etti. Donald Trump ilk olarak ADA, XRP ve SOL’un Stratejik Kripto Rezervi’nde yer alacağını açıkladı. Bu paylaşımdan iki saat sonra Bitcoin ve Ethereum’un rezervin temel taşları olacağı belirtildi. Bu gelişmeleri yorumlayan Ju, şu ifadeleri kullandı:

Ki Young Ju, Trump’ın hamleleriyle birlikte kripto paraların artık yasa dışı bir varlık olarak görülmediğini ve hatta ABD çıkarları için bir silaha dönüştüğünü söyledi.

Ki Young Ju, Donald Trump’ın ABD’yi kripto para başkenti yapma çabalarının BTC ve ETH için tehdite yaratabileceğini öngörüyor. Zira Bitcoin ve Ethereum, merkeziyetsiz bir finans sistemi oluşturmayı amaçlarken, ABD merkezli bir sistemin parçası olmak istemeyebilir.

The crypto market is increasingly becoming a weapon of the United States.

Since Trump’s election, universal moral standards have declined. Now, if something benefits Trump and serves U.S. national interests, it is no longer considered illegal.

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) March 3, 2025