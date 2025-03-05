CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, ABD Başkanı Donald Trump’ın Stratejik Kripto Rezervi (SCR) duyurusuyla kripto para piyasasını bir silah haline getirdiğini söyledi.

Trump’ın Kripto Hamlesi ve Etkileri

Ju, ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social platformu üzerinden yaptığı son paylaşımları analiz etti. Donald Trump ilk olarak ADA, XRP ve SOL’un Stratejik Kripto Rezervi’nde yer alacağını açıkladı. Bu paylaşımdan iki saat sonra Bitcoin ve Ethereum’un rezervin temel taşları olacağı belirtildi. Bu gelişmeleri yorumlayan Ju, şu ifadeleri kullandı:

“Trump, BTC ve ETH’ye stratejik değerlerini göstermelerini mi söylüyor? XRP, SOL ve ADA ile anlaşmayı kapattım demek mi istiyor?”

ABD Kriptoda Hakimiyeti Ele Geçirmek İstiyor

Ki Young Ju, Trump’ın hamleleriyle birlikte kripto paraların artık yasa dışı bir varlık olarak görülmediğini ve hatta ABD çıkarları için bir silaha dönüştüğünü söyledi.

“ABD ulusal çıkarlarına hizmet eden coin’ler, ABD dışındaki ülkelerin aleyhine çalışabilir. Bu, küresel kripto piyasasında üstünlük kurmak ve yabancı sermayeyi çekmek için bir strateji gibi görünüyor.”

Ki Young Ju, Donald Trump’ın ABD’yi kripto para başkenti yapma çabalarının BTC ve ETH için tehdite yaratabileceğini öngörüyor. Zira Bitcoin ve Ethereum, merkeziyetsiz bir finans sistemi oluşturmayı amaçlarken, ABD merkezli bir sistemin parçası olmak istemeyebilir.

The crypto market is increasingly becoming a weapon of the United States. Since Trump’s election, universal moral standards have declined. Now, if something benefits Trump and serves U.S. national interests, it is no longer considered illegal. Despite opening the market without… https://t.co/kBQLOywPHe — Ki Young Ju (@ki_young_ju) March 3, 2025

Kripto Piyasasında Trump Etkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Stratejik Kripto Rezervi (SCR) açıklamasının ardından kripto para piyasasında yaklaşık 300 milyar dolarlık artış yaşandı. Bu süreçte Bitcoin (BTC) %8, Ethereum (ETH) %11, Cardano (ADA) %75’e varan yükselişler yaşadı.

Bu gelişmelerden duyduğu hayranlığı dile getiren Ju, bir ülkenin bu kadar hızlı hareket etmesinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Trump’ın attığı adımlar, kripto piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı mı, yoksa Bitcoin ve Ethereum için bir tehdit mi? Yatırımcılar ABD’deki gelişmeleri yakından takip ediyor.