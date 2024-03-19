CryptoQuant kurucu ortağı Ki Young Ju, memecoin çılgınlığını eleştirdi.

Solana tabanlı memecoin Slerf’in (SLERF) kurucusu kısa bir süre önce 10 milyon dolarlık hata yaptı ve kripto para piyasasında spekülasyonlara yol açtı. SLERF projesinin kurucusu Slerfsol yanlışlıkla kullanıcılardan topladığı 10 milyon dolarlık fonu yanlışlıkla yaktı.

Her ne kadar Slerfsol bu hatayı yanlış bir butona tıklayarak yaptığını söylese de bazıları bunun bir pazarlama stratejisi olabileceğini düşünüyor.

Bu olay kripto para topluluğunda geniş yankı uyandırdı. SLERF’i çevreyeleyen entrika, yalnızca projeye yönelik değil diğer memecoin’lere yönelik ilginin de artmasıyla sonuçlandı. Memecoin’lere yönelik çılgınlığa herkes sıcak bakmıyor. Bu isimlerden biri de CryptoQuant kurucu ortağı CryptoQuant’tan Ki Young Ju.

Memecoin Çılgınlığı mı Yoksa İnovasyon mu?

Ki Young Ju, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada milyarlarca dolar değerlemeye sahip memecoin’lerin, sektörün gelişimine katkı sağlayacak gerçek projeler geliştirmeye odaklanmış ekiplerin çabalarını gölgede bıraktığını söyledi.

Ki Young Ju, memecoin’ler aracılığıyla kolay para kazanma arayışının sektörün ilerlemesine katkıda bulunmadığını savundu ve memecoin çılgınlığıyla 2018 ICO çılgınlığı arasında benzerlikler kurdu.

Bazıları memecoin’lerin yeni kullanıcıların kripto para piyasasına çeken bir piyango sistemi olarak çalıştığını savunuyor. Ki Young Ju ise memecoin çılgınlığını 2018 yılındaki ICO döneminde kumarhane gibi işletilen shitcoin’lere benzetiliyor.

Young Ju, memecoin’lere ilgi gösteren yatırımcıların kolay para kazanma çılgınlığının yaratabileceği olumsuz durumlardan habersiz olabileceğini söyledi ve en azından 2018 yılındaki ICO çılgınlığı sırasında bazı projelerin yatırımcı çekerken aynı zamanda ürün geliştirmelerine de ağırlık verdiğini söyledi.

Şu anda kripto para piyasasındaki geliştiriciler, gerçek kullanım alanı olan bir proje üretmek yerine memecoin üretmeye daha çok sıcak bakıyor. Ki Young Ju, bu durumun shitcoin ICO’larının arttığı dönemden bile daha kötü olduğuna inanıyor.

SLERF’in Tartışmalı Lansmanı

Solana ağında geliştirilen SLERF, 18 Mart’taki ön satışında yatırımcılardan yaklaşık 10 milyon dolar topladı. SLERF, bu ayın başlarında piyasaya sürülen BOOK OF MEME’nin (BOME) başarılı olmasının ardından geliştirilen birkaç projeden bir tanesi.

Ancak projenin geliştiricisi Slerfsol, ön satışta toplanan 10 milyon dolarlık fonları ve ön satışa katılan kullanıcılara dağıtılacak SLERF token’leri yanlışlıkla yaktı. Buna rağmen SLERF projesi 18 Mart’ta 1,8 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Projenin işlem hacmi son 24 saatte 1 milyar doların üzerinde kalmaya devam etti.