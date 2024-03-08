Ender bulunan Alien Punk NFT, 16 milyon dolara alıcı buldu.

CryptoPunk koleksiyonunun en nadir öğelerinden biri olan Alien Punk NFT, 16 milyon dolardan fazla değerde ETH karşılığında satıldı.

Söz konusu işlem, CryptoPunks koleksiyonunda şimdiye kadar yapılan en büyük ikinci satışı temsil ediyor.

Alien Punk NFT 4.500 ETH’ye Satıldı

Anonim bir alıcı, 4 Mart Pazartesi günü #3100 numaralı CryptoPunks NFT’yi 4.500 ETH’ye satın aldı. Söz konusu miktar, satışın gerçekleştirildiği gün 16,03 milyon dolar ediyordu. Satılan NFT, mavi derili ve bandana takan, punk tarzda bir adam çiziminden oluşuyor.

CryptoPunks platformuna göre alıcı, ilk olarak 4.250 ETH teklif verdi fakat 1 Mart’ta bu teklifi geri çekti. Alıcı, üç gün sonra teklifini 4.500 ETH’ye yükseltti ve satıcı teklifi kabul etti.

CryptoPunk #3100, CryptoPunks koleksiyonunda dokuz adet Alien Punks’tan biri. CryptoPunks koleksiyonu toplamda 10 bin parçadan oluşuyor. Alien Punks ise koleksiyondaki en nadir ve pahalı grubu temsil ediyor.

Blockchain altyapı şirketi Chain’in CEO’su Deepak Thapliyal, Şubat 2022’de bir başka Alien Punk NFT’si CryptoPunk #5822’yi satın aldı. 8 bin ETH ödenen NFT, koleksiyonun şimdiye kadar en pahalıya satılan NFT’si.

Mevcut durumda biri 5 bin ETH (17,97 milyon dolar), diğeri 5.500 ETH’ye (19,7 milyon dolar) olmak üzere iki Alien Punk NFT’si daha satışta.

NFT Yeniden Trend Mi Oluyor?

Larva Labs tarafından 2017’de yaratılan CryptoPunks, Ethereum tabanlı ilk NFT koleksiyonlarından biri. Bored Ape Yacht Club’ın (BAYC) yaratıcısı Yuga Labs, Mart 2022’de koleksiyonun fikri mülkiyet haklarını satın aldı.

CryptoPunks’ın toplam işlem hacmi, OpenSea verilerine göre 1.223.620 ETH’ye ulaştı. Söz konusu hacim, güncel kur ile 4,3 milyar dolar ediyor. nftpricefloor.com verileri, CryptoPunks koleksiyonunda taban fiyatın yaklaşık 57 ETH olduğunu ortaya koyuyor.

Alien Punk satışı, kripto topluluğu tarafından olumlu karşılandı. Kimileri NFT’lerin ölmediğini söylerken, kimileri de bu satışı boğa piyasasının habercisi olarak görüyor.