Kripto para borsası Crypto.com, kısa bir süre önce SEC’ten Wells bildirimi aldığını doğruladı.

SEC, bu bildiride Crypto.com’a, kayıt dışı bir komisyoncu ve menkul kıymetler takas platformu olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle dava açmayı planladığını belirtti. Bu gelişmenin ardından Crypto.com, SEC’e karşı dava açtı.

Crypto.com, 8 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada, SEC’e karşı yasal mücadele başlattığını duyurdu. Borsa, SEC’in yetki sınırlarını aşarak tek taraflı ve yasadışı bir şekilde yetkisini genişlettiğini ve neredeyse tüm kripto varlıkları menkul kıymet olarak kabul eden adaletsiz bir düzenleme oluşturduğunu iddia ediyor.

“SEC’e dava açma kararımız, düzenleyici kurumun personelinden aldığımız Wells bildiriminin ardından geldi. Bu bildirim, iki partili yönetimden gelen, ABD’de kripto para sektörünü ileriye taşımaya yönelik daha yapıcı ve etkili bir yaklaşım benimsenmesi çağrılarına rağmen, SEC’in yetkisiz ve adaletsiz düzenlemelerle sektörü zora sokmaya devam ettiğini gösteriyor. Şu an için SEC’in uygunsuz yaptırım eylemleri, ABD’de yasal ve lisanslı bir kripto şirketinin operasyonlarının bir parçası haline gelmiş durumda. Şirketimiz için federal bir kuruma karşı dava açmak eşi görülmemiş bir hamle olsa da, bu kurumun sektörümüze karşı olan eylemleri bize başka bir seçenek bırakmadı.”

Crypto.com, SEC’in kripto para sektörüne yönelik düzenleme hamlelerini keyfi ve mantıksız bulduğunu, bu davayı ABD’deki kripto para sektörünün geleceğini koruma amacıyla açtığını bildirdi. SEC, bu yılın başlarında Robinhood, Uniswap, Consensys ve OpenSea gibi firmalara da Wells bildirimi göndermişti.

Uluslararası alanda tanınan uyumluluğa olan bağlılığımız ve mahkemelerin SEC’in kripto endüstrisine yönelik haksız iddialarına karşı aldığı son kararlar, bu mücadelede SEC’in adaletsiz eylemlerine karşı başarılı olacağımıza dair bize güven veriyor. ABD Yargı Sistemi’nin SEC liderliğinin keyfi eylemlerine karşı gerekli dengeyi sağlayacağına inanıyoruz. Bu davadaki başarımız, müşterilerimizin ve ABD’deki tüm sektörün yararına olacak.

CryptoCom açıklamasında ABD’de Mali Suçlar Uygulama Ağı’na (FinCEN) kayıtlı olduğunu ve 40’tan fazla eyalette para aktarıcı lisansına sahip olduğu belirtiliyor. Borsa ayrıca türev ürünlerine yönelik düzenleyici netlik sağlamak için SEC ve CFTC’ye ortak yorum başvurusunda bulundu.

Crypto.com, uyumluluğa olan bağlılığını yineleyerek, kripto sektöründe lider konumda olduğunu ve bu süreçte faaliyetlerine kesintisiz devam edeceğini duyurdu.