Kripto para borsası Crypto.com, Avrupa’nın en prestijli futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu. Bu sponsorluk anlaşması, 14 Ağustos’ta yani bugün Varşova’da oynanacak UEFA Süper Kupa maçı sırasında Real Madrid ile Atalanta arasında yapılacak resmi bir duyuru ile duyurulacak.

Crypto.com, yaklaşık iki yıl önce benzer bir sponsorluk anlaşmasını iptal ettikten sonra yeniden Şampiyonlar Ligi ile işbirliği yapma kararı aldı. Anlaşmanın finansal detayları ve süresi henüz açıklanmadı, ancak 2022 yılında iptal edilen önceki anlaşmanın 495 milyon dolar değerinde olduğu bildiriliyor. Şirket, o dönemde İngiltere, Fransa ve İtalya’da karşılaştığı yasal sorunlar nedeniyle beş yıllık bu anlaşmadan vazgeçmek zorunda kalmıştı.

2021-2022 yıllarında spor sponsorluk anlaşmalarında oldukça aktif olan Crypto.com, NBA’in Los Angeles Lakers ve NHL’in Los Angeles Kings takımlarının sahalarının isim haklarını da içeren çeşitli anlaşmalara imza atmıştı. Ancak, kripto para piyasasındaki dalgalanmalar ve özellikle 2022 yılındaki ayı piyasası, bu tür anlaşmaların sayısında bir düşüşe yol açmıştı. Görünüşe göre, kripto para firmaları bu tür anlaşmalara yeniden ilgi göstermeye başladı.

Kripto Para Şirketleri ve Sponsorluklar

Son yıllarda kripto para şirketleri, spor organizasyonlarına büyük ilgi gösterdi ve bu alanda birçok sponsorluk anlaşması imzaladı. Özellikle 2021-2022 döneminde, kripto para sektöründeki firmalar NBA’nin en büyük ikinci sponsoru haline gelerek 100 ila 150 milyon dolar arasında sponsorluk harcaması yaptı. Bu dönemde Crypto.com, FTX, Webull, Coinbase ve Socios gibi şirketler, NBA’deki kripto para şirketlerinin sponsorluklarının %92’sini oluşturdu.

Ancak 2022’de yaşanan ayı sezonu ve FTX’in çöküşü, bu sponsorlukların bir kısmının sona ermesine neden oldu. Mercedes, FTX’in sponsorluğunu iptal etti ve Ferrari, Velas Blockchain ile olan uzun süreli ortaklığını sonlandırdı.