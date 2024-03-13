Kripto para borsası, Hollanda’da kayıt dışı faaliyet göstermenin cezasını milyonlar ile ödedi.

Merkezi Singapur’da bulunan Crypto.com, şimdiye kadar Singapur ve Birleşik Krallık gibi birçok ülkenin düzenleyici kuruluşlarından lisans aldı.

Hollanda, kendisinden lisans almayan borsaya ceza kesti.

Hollanda’da CryptoCom’a Ceza

Hollanda Merkez Bankası (DNB), ülkede kayıt dışı faaliyet göstermek ile suçladığı Crypto.com’a 2,85 milyon avro (yaklaşık 100 milyon Türk lirası) ceza kesti.

Hollanda’nın para aklamayı ve terörizmin finansmanını önleme yasaları, kripto para borsalarının lisans almalarını zorunlu tutuyor.

Cezayı ekim ayında kesen DNB, duyuruyu dün yaptı. DNB, borsaya görece yüksek bir ceza kestiğini belirtti. Hollanda’da çok sayıda müşteriye hizmet veren borsa, merkez bankasına göre kayıt dışı çalıştığı için ödemediği ücretler sayesinde rekabetçi avantaj da elde etti.

Hollanda’da kripto hizmet sağlayıcılarına lisans zorunluluğu Mayıs 2020’de getirildi. DNB, Crypto.com’un bu tarihten beri yasalara uymadığını açıkladı.

Binance Sorun Yaşamıştı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Hollanda’da lisans sorunları yaşayan bir diğer borsa.

Binance, Hollanda’dan yıllarca sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) lisansı almaya çalıştı fakat başarılı olamada. Nihayet Binance, Haziran 2023’te ülkeden çekileceğini duyurdu.

Borsa; İspanya, Fransa, İtalya, Polonya, Litvanya ve İsveç’te kayıtlı olarak faaliyet gösteriyor.