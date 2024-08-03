Kripto para borsası CryptoCom’un yanlışlıkla 10 milyon dolar gönderdiği ve bu parayı iade etmek yerine harcayan bir çift, mahkeme kararıyla hapis cezasına çarptırıldı.

Olay Jatinder Singh’in Mayıs 2021’de CryptoCom hesabına 100 dolar yatırmak istemesiyle başladı. Ancak, bu işlem sırasında yapılan büyük bir hata sonucu, Singh’in partneri Thevamanogari Manivel’in banka hesabına 10,47 milyon dolar iade edildi. Bu hata, hesap isimleri nedeniyle yaşanan bir uyumsuzluk nedeniyle yaşandı.

CryptoCom, 2021 yılının Aralık ayında yaptığı iç denetimler sırasında söz konusu hatayı tespit etti. Ancak aradan geçen 7 aylık süreçte söz konusu çift 10 milyon doların büyük bir kısmını harcamıştı. Çift bu parayla Melbourne’da iki ev, iki arazi satın aldı ve bir arkadaşlarına 1 milyon dolar hediye etti. Singh, 10 milyon doları bir çekilişten kazandıklarını düşündüklerini ve bu nedenle harcadıklarını savundu.

Hatanın fark edilmesinin ardından CryptoCom, Commonwealth Bank ile iletişime geçti ve Manivel’in parayı iade etmesi gerektiği bildirildi. Manivel, bu talebin bir dolandırıcılık girişimi olabileceğini düşündü ve 4 milyon doları Malezya’daki banka hesabına transfer etti. Manivel, 2022 yılının Mart ayında Melbourne’den Malezya’ya uçuş yapmak üzereyken üzerindeki 11.000 dolarlık nakitle birlikte yakalandı.

Singh yargılama sırasında 6,09 milyon doları çaldığını kabul etti. Singh’in avukatı ise müvekkilinin o dönemde olayın ciddiyetini tam olarak kavrayamadığını söyledi. Ancak savcılar, bu suçu fırsatçılık olarak nitelendirerek hapis cezası talep etti.

Manivel ise yasadışı bir şekilde elde edilen gelirden fayda sağlama ve hırsızlıkla suçlandı. 6 ay süresince hapis cezasına çarptırılan Manivel daha sonrasında katı kefalet şartlarıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme belgelerine göre Avustralya’da harcanan paranın büyük bir kısmının geri alındı ancak Malezya’ya transfer edilen 4 milyon dolar hala geri alınamadı. CryptoCom, bu paranın kurtarılması için yasal işlem başlattı.

Manivel, 209 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak gözaltında geçirdiği süre nedeniyle kefaletle serbest bırakıldı ve 18 ay süresince kamu hizmeti cezası aldı.