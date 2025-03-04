Crypto.com’un blok zinciri Cronos, 2021’de yakılan 70 milyar CRO token’ı yeniden üretmeyi teklif etti. Eğer teklif kabul edilirse, toplam arz tekrar eski seviyesi olan 100 milyar CRO’ya çıkacak.

Teklife göre, yaklaşık 6.3 milyar dolar değerindeki bu yeni token’lar, beş yıllık bir hakediş sürecine tabi tutulacak “stratejik rezerv cüzdanına” aktarılacak.

Söz konusu gelişme, Crypto.com’un kurumsal yatırımcıları cezbetmek amacıyla bir CRO borsa yatırım fonu (ETF) başvurusu yapmaya hazırlanmasıyla aynı döneme denk gelmiş oldu.

2021’de gerçekleştirilen token yakımı, Cronos ana ağının lansmanından önce arzı 100 milyar CRO’dan 30 milyara düşürerek merkeziyetsizliği teşvik etmeyi amaçlıyordu.

Ancak bu potansiyel geri dönüş, sosyal medya platformu X’te tepkilere yol açtı. Bir kullanıcı, yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

“Bir kez daha CRO için belirlenen yön, Crofam’ın sürekli talep ettiği şeylerden uzaklaşıyor. Evet, Cronos ekosisteminin büyük hedefleri var… Yapay zeka destekli ajanlar, ETF’ler, kurumsal benimseme gibi. Ancak piyasaya yeni token’lar sürmek ve bunları beş yıl boyunca kilitli tutmak, bu vizyonla örtüşmüyor. Biz, değer yaratmak için token yakımına öncelik veren verimli ve sade bir token ekonomisi istiyoruz.”

Crypto.com, başlangıçta Visa kart programı için Monaco Coin (MCO) adlı bir token çıkarmış, ancak daha sonra kendi blok zincirine geçerek MCO’yu CRO olarak yeniden adlandırmıştı.

Cosmos SDK kullanılarak geliştirilen Cronos Chain, Kasım 2021’de faaliyete geçti. Ethereum ağı üzerinde çalışacak Layer 2 Cronos zkEVM blok zinciri ise halen geliştirilme aşamasında.

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Şu anda CRO’nun dolaşımdaki arzı 27.3 milyar token seviyesinde olup, maksimum arz 30 milyar token ile sınırlı. Piyasa değeri ise 2.4 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Teklifin gündeme gelmesinin ardından, CRO fiyatı yüzde 20’den fazla artarak 0.08891 dolara yükseldi.