Süperstar Cristiano Ronaldo, Binance’i tanıttığı için dava edildi.

27 Kasım 2023 tarihinde Florida Bölge Mahkemesinde açılan toplu davada, davacılar Michael Sizemore, Mikey Vongdara ve Gordon Lewis, Ronaldo’nun borsayı tanıtması nedeniyle zarara uğradıklarını iddia ediyor.

Kara para aklama karşıtı önlemler konusunda yeterli adım atmamakla suçlanan Binance, kısa bir süre önce ABD Adalet Bakanlığı’yla (DOJ) vardığı uzlaşma kapsamında 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’i tanıttığı için 1 milyar dolarlık toplu dava ile karşı karşıya. Davacılar, Cristiano Ronaldo’yu ücret karşılığında Binance’in tanıtımını yaparak takipçilerini kayıt dışı menkul kıymet alım satımı gibi faaliyetler için borsaya yönlendirmekle suçluyor.

Amerika Birleşik Devletleri Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Miami Biriminde dosyalanan belgede Ronaldo, Binance ile iş birliği içerisinde kayıt dışı menkul kıymetlerin teklif ve satışına teşvik etmek, yardımcı olmak ve katılmakla suçluyor.

Cristiano Ronaldo ve Kripto Paralar

Cristiano Ronaldo 2022 yılının Haziran ayında web3 ve NFT’leri tanıtmak için Binance borsası ile çok yıllı bir anlaşma imzaladı. Şimdiye kadar Binance ortaklığında 3 NFT koleksiyonu çıkaran Cristiano Ronaldo, bu koleksiyonların en sonuncusunu 2023 yılının Ekim ayında çıkardı.

Davacılar Michael Sizemore, Mikey Vongdara ve Gordon Lewis, Cristiano Ronaldo’nun tanıtımlarıyla Binance’e kayıt olan kişilerin kayıt dışı menkul kıymet işlemlerine yönlendirildiğini iddia ediyor. Davacılar, Cristiano Ronaldo gibi fenomenlerin milyonlarca dolarlık ödemeler karşılığında menkul kıymetleri öne çıkararak Binance’in yükselişinde büyük rol oynadığını savunuyor.

İddialara göre Cristiano Ronaldo’nun Binance ile kurduğu ortaklıktan sonra internette yapılan Binance aramalarında %500’lük artış yaşandı.

Binance’in Karşı Karşıya Olduğu Yasal Sorunlar

Cristiano Ronaldo’ya açılan davada Binance’in karşı karşıya olduğu yasal sorunlara da atıfta bulunuldu. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız hafta başlarında Binance borsası, 2018 yılından bu yana devam eden ceza davalarının kapatılması karşılığında ABD Adalet Bakanlığı ile uzlaşmaya vararak 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Dava dosyasında Mart ayında CFTC ve Haziran ayında ise SEC tarafından açılan davalardan da bahsediliyor.

Davacılar, dava dosyasında SEC’in ünlülere, menkul kıymetlere yatırımı teşvik etmek için ne kadar ödeme aldıklarını açıklamaları gerektiği konusunda yaptığı uyarıya da değiniyor ve Ronaldo’nun bu gerekliliği yerine getirmediği belirtiliyor.