Cristiano Ronaldo, Binance tarafından düzenlenen bir programda yeniden yalan testine girdi.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, programda ayrıca Binance ortaklığında üçüncü NFT koleksiyonunu çıkaracağını duyurdu. Bu koleksiyondaki NFT’ler, Binance’in mevcut ve yeni kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde dağıtılacak.

Web3 sektörünün benimsenmesinin arttırılması amacıyla ortaklık kuran Cristiano Ronaldo ve Binance, şimdiye kadar birçok faklı adım attı. Kısa bir süre önce taraflar tekrar bir araya geldi ve yeni adımlar attı.

Ronaldo Üçüncü NFT Koleksiyonunu Çıkaracak

CryptoPotato’ya gönderilen resmi basın açıklamasında Cristiano Ronaldo ve Binance’in CR7 ForeverZone adlı yeni bir NFT koleksiyonu daha çıkaracağı belirtiliyor.

Bu kapsamda Binance kullanıcılarına 50 imzalı futbol topu ve 50 forma, Binance Blockchain Haftası için 50 bilet ve önceki koleksiyonlardan NFT’ler dağıtılacak. Koleksiyonda yer alan altın bilet NFT’si ise sahibine Cristiano Ronaldo’yla bir araya gelme ve antrenman yapma hakkı tanıyacak.

Cristiano Ronaldo konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hayranlarımın inanılmaz enerjisini ve desteğini her zaman hissettim ve onlarla yakınlaşarak etkileşim kurmak istedim. Binance ile birlikte hayranlarımla bağ kurabiliyor, onlara benzersiz fırsatlar fırsatlar sunabiliyor ve efsanevi kariyerimin bir kısmını onlarla paylaşabiliyorum.

Üçüncü NFT koleksiyonunun duyurulmasının ardından Binance’in Pazarlama Direktörü Rachel Conlan da açıklamalarda bulundu:

Çağımızın en büyük sporcularından biri olan Ronaldo sadece futbolda tarih yazmıyor aynı zamanda inovasyon devriminin en ön saflarında yer alıyor. Üçüncü NFT koleksiyonumuz CR7 ForeverZone, web3 odaklı spor ve eğlence alanlarında yeni bir çağın kapılarını aralarken Cristiano’nun efsanevi kariyerinin bir parçasını hayranlarıyla paylaşmasına yardımcı olmaktan onur duyuyoruz.

Cristiano Ronaldo ile Binance’in Ortaklığı

Binance ile Cristiano Ronaldo arasındaki ortaklık 2022 yılının Haziran ayında kuruldu. Binance bu ortaklıkla birlikte Ronaldo’nun hayranlarına Binance NFT platformu aracılığıyla “benzeri görülmemiş deneyimler” sunma sözü verdi.

Bu kapsamda şimdiye kadar “CR7″ NFT” ve “Forever CR7: The GOAT” adlı NFT koleksiyonları piyasaya sürüldü. Binance, 2023 yılının Ekim ayında Cristiano Ronaldo’nun 3. NFT koleksiyonu “CR7 ForeverZone” adlı koleksiyonu duyurdu.

Cristiano Ronaldo, geride bıraktığımız Eylül ayında da yalan makinesi testine girip futbolla ilgili çeşitli soruları yanıtlamıştı.