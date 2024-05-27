Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, Binance ortaklığındaki dördüncü NFT koleksiyonunu duyurdu.

Yeni koleksiyon, Portekizli efsanevi futbolcunun kariyerindeki unutulmaz anları ve ikonik gollerini NFT’ye dönüştürüyor. Cristiano Ronaldo’nun NFT koleksiyonu, 29 Mayıs 2024 tarihinde Binance NFT platformunda satışa sunulacak.

Ronaldo’nun Kariyerine Dijital Yolculuk

Binance, Cristiano Ronaldo’nun kariyer yolculuğunu dijital dünyada ölümsüzleştiren koleksiyon için şu açıklamaları kaydetti:

Cristiano Ronaldo, NFT koleksiyonuyla geri dönüyor ve koleksiyonerlere kariyer mirasını hiç olmadığı kadar yakından deneyimleme fırsatı sunuyor.

20 yılı aşkın süredir profesyonel kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, yeni NFT koleksiyonunu şu açıklamayla duyurdu:

Futbol yolculuğum boyunca dünyanın dört bir yanını dolaştım ve en prestijli kulüplerden bazılarında oynamaktan onur duydum. Şimdi bu yolculukta bana katılma sırası sizde.

Koleksiyonda kaç NFT bulunacağı henüz açıklanmadı. Ronaldo’nun Binance ortaklığında çıkaracağı dördüncü NFT koleksiyonuna dair detayların 29 Mayıs Çarşamba günü yani lansman tarihinde belli olması bekleniyor. Binance cephesinden yapılan açıklamada koleksiyonda yer alan nadir NFT’lerin fiyatının sabit olacağı belirtildi. “Süper Nadir” ve “Süper Süper Nadir” NFT’lerin fiyatlarının değişkenlik gösterecek.

Ronaldo Hukuki Sorunlarla Karşı Karşıya

Binance ortaklığında dördüncü NFT koleksiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanan Ronaldo, bazı hukuki sorunlarla karşı karşıya. Kısa bir süre önce üç yatırımcı, Cristiano Ronaldo’ya Binance üzerinde kayıt dışı menkul kıymetlerin satışını teşvik ettiği suçlamasıyla 1 milyar dolarlık dava açtı.

Yatırımcılar, Ronaldo’nun, Binance ortaklığında çıkardığı NFT koleksiyonlarından elde edilen zararlardan kısmen sorumlu olduğunu iddia ediyor.