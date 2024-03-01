Craig Wright, Satoshi Nakomoto olduğunu kanıtlamaya çalıştığı davada inandırıcılığını her geçen gün kaybediyor.

Avustralyalı bilgisayar bilimci Craig Wright, Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ediyor ve kripto para üzerinde hak iddia ediyor. Wright’ın bu iddiasına karşı Crypto Open Patent Alliance (COPA), kendisine İngiltere’de dava açtı.

Davanın 18’inci günü geride kaldı. Duruşmaya Nakamoto olduğunu kanıtlamaya çalışan Wright’ın aleyhine ifade veren iki tanık katıldı.

Wright Bitcoin İşlemini Kurgulamış Olabilir

Bitcoin’in kod havuzunun anahtarlarına erişim sağlayan ikinci kişi olan Gavin Andresen, Wright’ı Nakamoto olarak tanıtmıştı. Wright, Andresen ile yüz yüze görüşmelerinde Satoshi’nin özel anahtarlarını kullanarak bir işlem gerçekleştirdiğini ve onu böyle ikna ettiğini söylemişti.

Andresen de işleme inandı ve Wright’ı bir süreliğine Nakamoto olarak kabul etti. Ancak daha sonra “Kandırılmış olabilirim,” diyerek bu fikirden vazgeçti.

Davanın tanıklarından Sarah Meiklejohn ve Zeming Gao, buluşmaya Andresen’in kendi bilgisayarını getirmediğini ve tüm işlemlerin Wright’ın bilgisayarından yapıldığını doğruladı. Wright’ın aynı işlemi tekrar yapmayı neden reddettiği sorgulanıyor.

Tanıklar ve COPA tarafı, Satoshi’nin cüzdanından yapılıyormuş gibi gözüken işlemin Wright’ın bilgisayarında kurgulanmış olabileceği düşünülüyor.

Tanıklara göre, Andresen görüşmeye uzun bir uçak seyahatinin ardından jet-lag olarak katılmıştı. Dolayısıyla detaylara dikkat etmemiş ve sertifikası olmayan web siteleriyle kandırılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu bilinen cüzdanlarda 1 milyondan fazla BTC bulunuyor. Bu miktarda BTC’nin değeri, güncel kur ile 60 milyar doları geçiyor. Yani Satoshi, cüzdanında BTC’lere hala erişimi varsa, Forbes’e göre dünyanın en zengin 25’inci kişisi konumunda.