Kripto para piyasalarında 2024’ün trendlerinden biri hiç şüphesiz memecoin’ler. Sayıları her geçen gün artan memecoin’ler, yüksek dalgalanmaları ve sağladıkları hızlı kâr imkanıyla dikkat çekiyor.

Henüz yeni sayılabilecek bir memecoin olan Coq Inu, piyasaya sürüldüğü günden beri değerini yediye katlamayı başardı. Peki Coq Inu tam olarak ne işe yarıyor? Her şeyden önce memecoin ne demek? COQ nasıl satın alınır?

Tüm soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Memecoin Nedir?

Meme, ingilizcede internette hızla yayılarak mizah amaçlı kullanım bulan görsel, video veya resimleri ifade ediyor.

Memecoin ise bu tür mizahi bir öğeyi temel alan ve espri amaçlı piyasaya sürülen kripto paraları kapsıyor.

Memecoin’lerin büyük çoğunluğu yalnızca piyasaya sürülmüş olmak için piyasaya sürülüyor ve spekülasyon dışında pek bir kullanım alanları bulunmuyor.

Coq Inu (COQ) Nedir?

Coq Inu bir memecoin’dir, yani mizah amaçlı geliştirilmiştir bir kripto paradır. Avalanche blockchain ağı üzerinde Aralık 2023’te piyasaya sürüldü.

Tıpkı diğer çoğu memecoin gibi, COQ’un da teknik bir işlevi bulunmuyor. Serbest pazarda işlem gören COQ, bir yatırım aracı olarak kullanılıyor.

Coq Inu, benzer projelerden farklı olarak tamamen topluluk odaklı bir yaklaşım ile geliştirildi. COQ arz edilirken ön satış gerçekleştirilmedi veya proje geliştiricilerine token ayrılmadı.

Projenin resmi bir ekibi veya yol haritası bulunmuyor. Hatta geliştiriciler, Coq Inu sözleşmesi üzerinde kontrollerinden tamamen feragat ettiler. Merkeziyetsizlik amaçlı böyle bir karar alan geliştiriciler, kontrolü tamamen topluluğa bırakmak istediler.

Coq Inu ekosisteminde topluluk tarafından başlatılan bazı projeler mevcut. PePe Portraits, Coq topluluğunun gerçekleştirdiği ilk NFT airdrop olarak öne çıkıyor. Coq Cards adlı NFT koleksiyonu ise Coq Inu topluluğu için önemli olayları sembolize ediyor.

Buna ek olarak, atari stilinde geliştirilen CoqCombo adlı Unity tabanlı bir video oyunu da bulunuyor.

COQ Nasıl Satın Alınır?

COQ, Mayıs 2024 itibarıyla onu aşkın merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsasında listeleniyor.

Bu borsalar arasında Bybit, KuCoin, Trader Joe, Crypto.com, Gate, HTX, Bitfinex, MEXC, Bitget, BingX, CoinEX, Balancer ve Uniswap bulunuyor.

Kripto paranın maksimum arzı 69,42 trilyon olarak belirlendi. CoinMarketCap verilerine göre Mayıs 2024 itibarıyla bu kripto paraların tamamı dolaşımda.