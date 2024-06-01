Günümüz kripto para alım satım platformlarında çok sayıda yatırım stratejisi ve uygulaması bulunuyor. Türkçe’ye işlem kopyalama olarak çevrilebilecek “copy trading” de bu stratejilerden biri.

Peki copy trading tam olarak neyi ifade ediyor? Nasıl copy trading yapılır? Kopyalanacak yatırımcılar nasıl seçilir?

Tüm soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Copy Trading Nedir?

Copy trading, bir platformda alım satım yapan başka yatırımcı veya yatırımcıların işlemlerinin kopyalandığı bir yatırım stratejisidir.

Bu strateji, alanda görece yeni veya deneyimsiz yatırımcıların daha deneyimli oyuncuları örnek almasına olanak sağlar.

Kripto paralar özellikle bir önceki boğa piyasasının başladığı 2020-2021 döneminde dünya genelinde popüler oldu ve ana akımda kabul görmeye başladı. Alana birçok yeni oyuncu dahil oldu.

Copy trading, bu gibi kripto para piyasasının yeni tanıyan veya bilgisi sınırlı oyunculara, analiz veya strateji geliştirmeye gerek olmadan yatırım yapma yolu sunuyor.

Copy Trading Nasıl Yapılır?

Copy trading, birçok kripto para platformunda mevcut bir özellik ve kullanıcılara sunuluyor.

İlgili stratejiyi kullanmak isteyen yatırımcıların, genelde işe KYC gibi süreçleri tamamlayıp hesaplarını onaylatarak başlamaları gerekiyor.

İşlemlerinin kopyalanmasını isteyen yatırımcıların da işlemlerin başkaları tarafından görüntülenmesine izin veren bir platform kullanmaları ve ilgili kontrolleri tamamlamaları gerek.

Destekleyen platformlarda yatırımcılar, başkalarının yatırım stratejilerini görüntüleyerek kendi ilgilendikleri coin, risk toleransı ve kâr hedeflerine göre seçim yapma ve bu stratejileri kopyalama şansına sahip oluyorlar.

Çoğu zaman otomatik gerçekleştirilen bu işlem sonrası yatırımcının portföyü, kopyalanan hesap ile bire bir aynı alım satım işlemleri gerçekleştiriyor ve örnek alınan portföy ile aynı getiriyi veya zararı sağlıyor.

Kopyalanacak Yatırımcı Nasıl Seçilir?

İşlemleri kopyalanan yatırımcılar genellikle başarılı yatırım stratejileri izlemiş ve bunları kanıtlamış kişiler oluyor.

Copy trading yapacak yatırımcılar bu kişileri kullandıkları alım satım veya sosyal medya platformlarında buluyorlar.

Kopyalanacak yatırımcı seçerken risk düzeyi, getiri beklentisi, dalgalanma düzeyi, yatırım sıklığı ve yatırım geçmişi gibi faktörlerin de dikkate alınması gerek.

Güvenilir birkaç yatırımcının sepetini kopyalamak, tek bir yatırımcıyı kopyalamaya kıyasla riski epey düşürebilir.