Consensys, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı yasal süreç başlattı.

Consensys yaptığı dosyalamada, SEC’in menkul kıymet olarak düzenleme potansiyelinin ABD’de blockchain teknolojisinin geleceği için bir risk oluşturduğunu belirtti.

Perşembe günü açılan davada Consensys geliştiricisi olduğu MetaMask cüzdanına yönelik yaklaşmakta olan SEC baskısını da durdurmayı amaçlıyor ve Ethereum’un para birimi Ether’in (ETH) sınıflandırılmasına ilişkin kritik bir karara varılmasını talep ediyor.

Consensys SEC’e Meydan Okuyor

Consensys tarafından yapılan dosyalamada “ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ether’i bir menkul kıymet olarak düzenleme tehdidi, ABD’nin Ethereum ve benzeri blockchain teknolojilerini kullanma yeteneğini tehlikeye atacaktır” ifadesi yer alıyor.

Consensys, ABD’de feferal mahkemeden ETH’nin bir menkul kıymet olmadığını teyit eden bir beyan almak için harekete geçti. Consensys, ETH’nin bir menkul kıymet olmasına ilişkin herhangi bir soruşturmanın şirketin Beşinci Değişiklik haklarını ve İdari Prosedürler Yasasını ihlal edeceğini savunuyor.

Consensys ayrıca geliştiricisi olduğu kripto para cüzdanı MetaMask’in federal yasalar kapsamında bir aracı olarak işlev görmediğini ve stake hizmetinin menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediğinin açıklığa kavuşturulmasını istiyor.

SEC, 10 Nisan’da Consensys’a Wells Bildirimi gönderdi ve Consensys’un MetaMask aracılığıyla menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla şirkete karşı yaptırım uygulama niyetini bildirdi.

Consensys, SEC’e açtığı davada SEC’in Ether konusundaki önceki açıklamalarına ve Ether’i 2018 yılında yaptığı konuşmada emtia olarak sınıflandıran eski SEC direktörü Bill Hinman’a atıfta bulunuluyor.

SEC’in tutarsız. bir şekilde hareket ettiğini vurgulayan Consensys, Ether’in emtia olduğuna dair bir kanıt olarak Ethereum türev ürünlerinin ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) yetki alanında olmasını gösterdi.

Gary Gensler Baskısını Sürdürüyor

Consensys’un SEC’e açtığı dava, Gary Gensler yönetimindeki SEC’in kısa bir süre önce Uniswap ve Coinbase gini dev kripto para şirketleri üzerindeki baskısını arttırdığı bir dönemde geldi.

Kripto para topluluğu, sektöre yönelik düşmanca bir tutum içerisinde olan Gary Gensler’e öfkeli. Topluluk, Gensler yönetimindeki SEC’in blockchain teknolojisinin dinamiklerine uygun düzenlemeler oluşturmadığını savunuyor. Gary Gensler ise bu eleştirileri reddederek mevcut menkul kıymetler yasalarının yeterli olduğunu ve ve uyumsuzluğun ana nedeni olarak kripto para sektörünü suçluyor.