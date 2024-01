2020 yılının Eylül ayında 6,43 milyar dolarlık astronomik airdrop dağıtımı yapan Uniswap, kripto para piyasasında airdrop trendine öncülük eden proje olarak kayıtlara geçti.

CoinGecko tarafından yapılan bir analize göre 2020 ile 2023 yılları arasında kripto para piyasasındaki airdrop çılgınlığında ciddi bir patlama yaşandı.

Aralarında Uniswap, ApeCoin, dYdx gibi devlerin yeraldığı 50 büyük proje toplamda 26,6 milyar dolarlık airdrop dağıtımı gerçekleştirdi.

Uniswap (UNI), 16 Eylül 2020’de gerçekleştirdiği 6,43 milyar dolarlık tarihi airdrop ile tüm piyasa dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uniswap’in gerçekleştirdiği airdrop’ta dağıtılan UNI token’lerin toplam değeri 42,88 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden hesaplanıyor.

Uniswap’in UNI token airdrop’uyla birlikte kripto para piyasasında ilk olarak 2014 yılında Auroracoin’in başlattığı airdrop modeli tekrar popülerleşti. Uniswap bu airdrop ile kullanıcı tabanını ödüllendirdi ve merkezsiz finans (DeFi) alanında kayda değer bir canlanmaya yol açtı.

En büyük ikinci airdrop dağıtımı ise 2 yıl sonra 17 Mart 2022 tarihinde ApeCoin (APE) tarafından gerçekleştirildi. Yuga Labs bu airdrop’la ekosistemindeki kullanıcıları ödüllendirmeyi hedefledi.

En büyük airdrop’lar sıralamasında üçüncü sırada ise dYdX yer alıyor. Merkezsiz kripto para borsası dYdX 8 Eylül 2021 tarihinde yaptığı airdrop’ta kullanıcılarına 2 milyar dolar değerinde token dağıttı.

1/ What are the biggest crypto airdrops?

Our study shows that the top 50 airdrops have distributed $26.6 billion worth of tokens in total, based on their all-time high valuation, from 2020 to 2023.

Read the full study: https://t.co/JAB6rAM5Po pic.twitter.com/kada7hWzvq

— CoinGecko (@coingecko) December 26, 2023