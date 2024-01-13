2020 yılının Eylül ayında 6,43 milyar dolarlık astronomik airdrop dağıtımı yapan Uniswap, kripto para piyasasında airdrop trendine öncülük eden proje olarak kayıtlara geçti.

CoinGecko tarafından yapılan bir analize göre 2020 ile 2023 yılları arasında kripto para piyasasındaki airdrop çılgınlığında ciddi bir patlama yaşandı.

Aralarında Uniswap, ApeCoin, dYdx gibi devlerin yeraldığı 50 büyük proje toplamda 26,6 milyar dolarlık airdrop dağıtımı gerçekleştirdi.

Uniswap’ten 6,43 Milyar Dolarlık Airdrop

Uniswap (UNI), 16 Eylül 2020’de gerçekleştirdiği 6,43 milyar dolarlık tarihi airdrop ile tüm piyasa dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uniswap’in gerçekleştirdiği airdrop’ta dağıtılan UNI token’lerin toplam değeri 42,88 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden hesaplanıyor.

Uniswap’in UNI token airdrop’uyla birlikte kripto para piyasasında ilk olarak 2014 yılında Auroracoin’in başlattığı airdrop modeli tekrar popülerleşti. Uniswap bu airdrop ile kullanıcı tabanını ödüllendirdi ve merkezsiz finans (DeFi) alanında kayda değer bir canlanmaya yol açtı.

En büyük ikinci airdrop dağıtımı ise 2 yıl sonra 17 Mart 2022 tarihinde ApeCoin (APE) tarafından gerçekleştirildi. Yuga Labs bu airdrop’la ekosistemindeki kullanıcıları ödüllendirmeyi hedefledi.

En büyük airdrop’lar sıralamasında üçüncü sırada ise dYdX yer alıyor. Merkezsiz kripto para borsası dYdX 8 Eylül 2021 tarihinde yaptığı airdrop’ta kullanıcılarına 2 milyar dolar değerinde token dağıttı.

1/ What are the biggest crypto airdrops? Our study shows that the top 50 airdrops have distributed $26.6 billion worth of tokens in total, based on their all-time high valuation, from 2020 to 2023. Read the full study: https://t.co/JAB6rAM5Po pic.twitter.com/kada7hWzvq — CoinGecko (@coingecko) December 26, 2023

Kripto Para Airdrop’larının Yükselişi ve Evrimi

2021 yılı airdrop’lar açısından önemli bir yıl olarak kayıtlara geçti. En büyük 50 airdrop’tan 5’i 2020 yılında gerçekleştirilirken 18 tanesi ise 2021 yılında gerçekleştirildi. Bununla birlikte 2022 ve 2023 yıllarında kripto para piyasasında yaşanan felaketler nedeniyle airdrop’ların sayısı önemli ölçüde azaldı.

Buna rağmen 2020 yılında dağıtılan airdrop’ların toplam değeri 7,28 milyar dolarken, 2022 yılında gerçekleştirilen airdrop’ların toplam değeri 7,46 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılındaki airdrop’ların toplam değerinin, 2020 yılındaki airdrop’ların toplam değerini aşmasının en önemli nedeni Bonk Inu (BONK) gibi projelerde yaşanan yükselişler.

2023 yılındaki airdrop’ların toplam değeri ise 4,56 milyar dolarla sınırlı kaldı. 2023 yılında gerçekleştirilen airdrop’ların 1,97 milyar dolarlık büyük bir kısmını Arbitrum (ARB) airdrop’u oluşturuyor.

Celestia (TIA) ve Blur’un tarafından gerçekleştirilen airdrop’lar ise kullanıcı tabanından ziyade ekosisteme katkıda bulunan kullanıcıları ödüllendirmeye odaklandı. Bu yaklaşım airdrop stratejilerini geniş ölçekli token dağıtımından hedef odaklı yaklaşımlara doğru kaydırdı.

Blur’un 2023 yılında düzenlediği iki farklı airdrop, kullanıcı katılımını sürdürme konusunda parçalı airdrop’ların ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.