CoinGecko’nun kurucu ortağı Bobby Ong, memecoin’lerin öldüğünü ancak yakında geri döneceklerini söyledi.

Memecoin’lerin piyasa değeri, 3 Şubat’taki zirvesinden bu yana %32 düştü. Bu süreçte memecoin’lerin işlem hacimleri ise %72’lik çok daha sert bir düşüş yaşadı. Ong, memecoin’lerin tarihsel olarak döngüsel olduğunu ve az sayıda memecoin’in birden fazla piyasa döngüsünde hayatta kalmayı başardığını belirtti.

Memecoin Çöküşü Açıklandı

TRUMP ve MELANIA token’larının piyasaya sürülmesi, memecoin çılgınlığının zirvesine işaret etti. Ong’a göre, bu lansmanlar likiditeyi ve yatırımcı ilgisini genel memecoin alanından çekti ve spekülatif bir döngünün sonunu işaret etti.

Özellikle LIBRA’nın çöküşü, memecoin’lere yönelik eleştirileri zirveye çıkardı. Sonuç olarak memecoin’lere yönelik ilgi azaldı ve önde gelen memecoin platformlarından biri olan Pump.fun’un metrikleri Şubat ayındaki zirvesinden %90’dan fazla düştü.

Ancak, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve hatta Bonk (BONK) gibi token’lar, güçlü topluluk odaklı meme’lerin, özellikle de tutkulu ve sadık bir takipçi kitlesi oluşturanların nasıl devam edebileceğine dair örnekler sunuyor. Memecoin’leri başlatmanın giderek kolaylaşması, rekabeti kızıştırdı ve yalnızca dikkat çekmeyi ve sürdürmeyi başaran projelerin hayatta kalma şansı olacak.

Ong, uzun vadede memecoin piyasasının aşırı bir güç yasasını takip edeceğini, token’ların büyük çoğunluğunun başarısız olurken çok küçük bir kısmının gelişeceğini belirtti.

VC Açgözlülüğünden Düzenleme Boşluklarına

Ong’a göre memecoin çılgınlığı, kısmen 2024’ün başlarında yatırımcıların kripto para piyasasında düşük arzlı ancak yüksek FDV’li projelerden duyduğu hayal kırıklığının ardından başladı. Ong, bu hayal kırıklığının yatırımcıları alternatif fırsatlar aramaya yönelttiğini ve bunun da memecoin’lerin hızla yükselmesine yol açtığını belirtti.

Lansman mekanizmaları üzerine tartışmalar devam ederken, bazıları Jupiter’in JUP modeli gibi yapılandırılmış lansmanların (başlangıç likidite havuzlarının fiyat hareketlerini kısıtladığı) volatil airdrop odaklı lansmanlardan daha iyi bir yaklaşım sunduğunu savunuyor. Echo.xyz gibi küratörlü melek yatırım platformları da ilgi görüyor.

Ancak Ong, özellikle ABD’deki düzenleyicilerin, memecoin patlamasında kısmen sorumlu olduğunu, çünkü net token ihraç çerçeveleri oluşturmadaki başarısızlıklarının projeleri spekülatif ve genellikle anlamsız token’lara yönelttiğini savundu.

Memecoin’lerin Geleceği

Ong, tokenizasyonun genel eğilimi konusunda iyimserliğini koruyor ve Pump.fun gibi lansman platformlarının başarısının, yapay zeka (AI) ajanları, DAO’lar ve diğer deneysel token’lar için yeni platformların geliştirilmesini teşvik ettiğini belirtiyor. Geleneksel finans (TradFi) kurumları da tokenizasyonu keşfediyor ve ABD hazineleri öncülük ederken, daha karmaşık finansal ürünlerin takip etmesi bekleniyor.

Bu arada, yalnızca Ocak 2025’te 600.000’den fazla token oluşturuldu ve GeckoTerminal’de 5,5 milyondan fazla token izleniyor.