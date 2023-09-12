CoinEX borsası dolandırıcılıktan etkilenen kullanıcılarının zararlarını karşılayacağını açıkladı.

Blockchain analistleri, küresel kripto para borsası CoinEx’in, sıcak cüzdanlarından yüklü miktarda para çıkışı gerçekleştirildiğini tespit etti. İlk belirlemelere göre dolandırıcılar CoinEx borsasından yaklaşık 29 milyon dolarlık kripto para çaldı.

Kripto güvenlik platformu Cyvers, CoinEx borsasını tüm para yatırma ve çekme işlemlerini durdurmaya davet etti. CoinEx borsasına yönelik saldırı, borsanın 3 farklı blockchain ağındaki cüzdanını etkiledi. Hacker’lar borsanın Etheruem ağındaki cüzdanından 18,12 milyon dolar, Tron ağındaki cüzdanından 8,5 milyon dolar ve Polygon ağındaki cüzdanından 291.000 dolar değerinde varlık çaldı.

CoinEx borsasından yapılan açıklamada söz konusu saldırının olası nedenleri arasında “erişim kontrolü ihlalleri”, “özel anahtar sızıntısı” ve “rug pull” olabileceğini belirtti. Bununla birlikte CoinEx borsası saldırının borsa çalışanlarından biri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini de ima etti.

Blockchain dedektifi ZachXBT de CoinEx borsasına yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında daha fazla detay paylaştı.

Kripto güvenlik platformu Cyvers, hacker’ların çaldıkları fonları ETH’ye dönüştürmeye başladığını ve 3.365 ETH’yi (5,3 milyon dolar) harici cüzdanlara aktardığını açıkladı.

Kısa bir süre sonra CoinEx borsası da saldırıya uğradığını doğruladı. CoinEx cephesinden yapılan açıklamada çalınan fonların net değerinin hala belirsiz olduğu ifade edilirken bu saldırıdan CoinEx borsasındaki toplam varlıkların çok küçük bir kısmının etkilendiği belirtildi. CoinEx borsasından yapılan açıklamadan bir kesit bu şekilde:

Tüm kullanıcıları temin ederiz: varlıklarınız güvende ve saldırıdan etkilenmedi. Saldırıdan etkilenen tarafların zararları karşılanacaktır.

CoinEx ayrıca saldırıya ilişkin kapsamlı bir rapor yayınlayacaklarını ve saldırının nedeninin araştırılması için bir ekip işe aldıklarını açıkladı.