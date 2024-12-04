Lider kripto para Bitcoin, 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasının ardından güçlü bir boğa koşusuna başladı. Bu süreçte 99.645 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen Bitcoin’deki momentum son günlerde yavaşladı ve altcoin’ler yükselişe geçti.

En son veriler, borsalardan çekilen Bitcoin miktarının arttığını gösteriyor ve Bitcoin’in fiyatında hala ciddi bir büyüme potansiyeli olduğuna işaret ediyor.

Coinbase’teki Dev Çekim İşlemi

Borsalardaki Bitcoin arzı, kısa vadeli fiyat hareketlerini öngörmek açısından sıklıkla kullanılan metriklerden biri. Borsalardaki Bitcoin arzının azalması, satış baskısını azalttığından yükseliş işareti olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte borsalardaki BTC arzının artması ise satış baskısını arttırma olasılığı nedeniyle düşüş sinyali olarak yorumlanıyor.

Two Significant Outflows Exceeding 8k #BTC Each from Coinbase in the Last 24h “19,487 $BTC were withdrawn, with an average cost of $96,043. The total value of these two transactions amounts to approximately $1.87 billion.” – By @burak_kesmeci Link 👇https://t.co/4WkEJ2p3vw pic.twitter.com/ADf1qWvkV2 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) December 3, 2024

Son aylarda yatırımcılar, Bitcoin’lerini borsalardan çekerek soğuk cüzdanlarda saklama eğilimi gösteriyor. Bu eğilim, Bitcoin’in gelecekteki fiyat hareketleri açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Analitik platformu CryptoQuant son 24 saatlik süreçte Coinbase üzerinden iki büyük Bitcoin çekme işlemi gerçekleştiğini bildirdi. Bu iki işlemde yaklaşık 1,87 milyar dolar değerinde 20 bin BTC ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase’ten çekildi.

Bitcoin Fiyatındaki Hareketlilik

Bitcoin’de Kasım ayında 70 bin doların altından başlayan boğa koşusu, varlığın fiyatını birkaç hafta içinde neredeyse 100 bin dolara taşıdı. Ancak yatırımcıların kâr satışlarına başlamasıyla birlikte Bitcoin (BTC) fiyatı 91 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. 4 Aralık Çarşamba günü itibarıyla Bitcoin kayıplarının büyük kısmını telafi ederek yeniden 97 bin dolar seviyelerine ulaştı.

Bu Metrik Yükseliş Sinyali Veriyor

Zincir üstü analitik platformu Santiment, Bitcoin’in aktif cüzdanlarının son bir aylık ortalama getirisinin %4,2’ye düştüğünü açıkladı. Bu oran, genellikle Bitcoin fiyatında yeni bir yükselişin habercisi olarak değerlendiriliyor. Zira, getirilerin %5’i aşması düzeltme riskini artırırken, daha düşük seviyeler alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

👍 The average returns of Bitcoin wallets that have been active in the past 30 days now sits at a much more reasonable +4.2%. 📉 +5% or more on this metric is usually a strong indicator that a correction is near.

📈 -5% or less on this metric is usually a strong indicator that… pic.twitter.com/EgGHK1kTxK — Santiment (@santimentfeed) December 3, 2024

Bitcoin 3 Aralık Salı günü küçük çaplı bir düşüşle 93 bin dolara kadar gerilese de hızla toparlanmayı başardı. Uzmanlar, Coinbase gibi büyük borsalardan gerçekleşen devasa Bitcoin çıkışlarının, uzun vadede fiyat üzerinde pozitif etkiler yaratabileceği görüşünde. Yatırımcılar ise bu gelişmelerin piyasayı nasıl şekillendireceğini yakından takip ediyor.