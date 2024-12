Lider kripto para Bitcoin, 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasının ardından güçlü bir boğa koşusuna başladı. Bu süreçte 99.645 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen Bitcoin’deki momentum son günlerde yavaşladı ve altcoin’ler yükselişe geçti.

En son veriler, borsalardan çekilen Bitcoin miktarının arttığını gösteriyor ve Bitcoin’in fiyatında hala ciddi bir büyüme potansiyeli olduğuna işaret ediyor.

Borsalardaki Bitcoin arzı, kısa vadeli fiyat hareketlerini öngörmek açısından sıklıkla kullanılan metriklerden biri. Borsalardaki Bitcoin arzının azalması, satış baskısını azalttığından yükseliş işareti olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte borsalardaki BTC arzının artması ise satış baskısını arttırma olasılığı nedeniyle düşüş sinyali olarak yorumlanıyor.

Two Significant Outflows Exceeding 8k #BTC Each from Coinbase in the Last 24h

“19,487 $BTC were withdrawn, with an average cost of $96,043. The total value of these two transactions amounts to approximately $1.87 billion.” – By @burak_kesmeci

Link 👇https://t.co/4WkEJ2p3vw pic.twitter.com/ADf1qWvkV2

— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) December 3, 2024