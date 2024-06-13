12 Haziran’da Coinbase borsasında yılın en büyük Ethereum (ETH) çekme işlemi gerçekleşti. Yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 336.000 ETH Coinbase borsasından çekildi. Bu gizemli para transferinin kim tarafından gerçekleştirildiği bilinmiyor.

Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın verilerine göre bu son transfer, 2024 yılında Coinbase tek bir günde 150.000’den fazla ETH’nin çekildiği beşinci transfer oldu. Bu transferlerin değeri 400 milyon dolar ile 1,1 milyar dolar arasında değişiyor. Bu nedenle söz konusu transferlerin bireysel yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmiş olması pek olası görünmüyor.

1 milyar dolarlık ETH çekme işleminin balinalar veya kimliği bilinmeyen kurumsal yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

CryptoQuant analisti, spot Bitcoin ETF’leri ABD borsalarında işlem görmeye başlamadan hemen önce benzer büyüklükte BTC transferlerinin gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Bu nedenle söz konusu işlemin spot Ethereum ETF’lerinin başlatılmasına hazırlanan kurumlar veya balinalar tarafından gerçekleştirildiği öngörülüyor.

Eğer bu işlem Coinbase borsası tarafından gerçekleştirilmediyse Ethereum (ETH) için oldukça olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir. CryptoQuant analisti konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Bu varsayımın doğru olup olmadığı önümüzdeki günlerde netleşecek. Ancak, dolaşımdaki arzı azaltan bu tür hareketlerin orta ve uzun vadede fiyat üzerinde olumlu bir etkisi olması bekleniyor.

ETH ETF Onayı ne zaman?

SEC, geride bıraktığımız ay spot Ethereum ETF başvurularının 19b-4 formlarını onayladı. Ethereum ETF’lerinin işlem görmeye başlayabilmesi için SEC’in bu başvuruların S-1 formlarını da onaylaması gerekiyor.

Türkiye’de “ETH ETF onayı ne zaman?, Ethereum ETF nasıl alınır?, Ethereum ETF hangileri?, ETF Coin nereden alınır?” gibi aramaların hacminin oldukça yüksek olması, yatırımcıların SEC’ten gelecek karara odaklandığını gösteriyor.

SEC’in spot Ethereum ETF’lerinin 19b-4 formlarını onaylamasıyla birlikte ETH tabanlı yatırım ürünleri yaklaşık 200 milyon dolarlık sermaye girişi yaşadı. Böylelikle ETH ürünlerindeki 10 haftalık sermaye çıkışı serisi sona erdi.

Araştırma şirketi K33, spot Ethereum ETF’lerinin, ilk 5 ay içerisinde yaklaşık 4 milyar dolarlık sermaye girişi yaşayacağını öngörüyor. K33 ayrıca spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından BTC fiyatının yaklaşık %60 oranında değer kazandığına vurgu yaparak benzer bir yükselişin ETH’de de yaşanabileceğini öngörüyor.