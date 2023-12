Coinbase’in Base ağından listelediği ilk kripto para projesi Seamless Protocol oldu.

Kripto para tabanlı kredi platformu Seamless Protocol yaklaşık 10 milyon dolarlık toplam kilitli değere (TVL) sahip. Coinbase, Seamless Protocol’ün yönetim tokeni SEAM’i listelediğini duyurdu.

Coinbase’in Base ağından listelediği ilk kripto para projesi SEAM oldu ve bu Base ağının geleceği için çok önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.

Seamless Protocol, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 400.000 SEAM token’lik bir airdrop düzenleyeceğini duyurdu. Airdrop’a hak kazanan kullanıcılara 3 ay içerisinde token’leri dağıtılacak. SEAM’in toplam arzı 100 milyon token olarak belirlendi.

Coinbase will add support for Seamless (SEAM) on the Base network (ERC-20 token). Do not send this asset over other networks or your funds may be lost. Transfers for this asset are available on @Coinbase & @CoinbaseExch in the regions where trading is supported.

— Coinbase Assets 🛡️📞 (@CoinbaseAssets) December 11, 2023