Coinbase’in 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Borsanın 2024 ilk çeyrek kazançları, beklentileri aştı.

ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase, 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal raporunu yayınladı. Borsanın gelirleri bir önceki çeyreğe kıyasla %72 oranında arttı ve 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Coinbase’in bu göz kamaştıran performansının büyük ölçüde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Finansal raporlar, Coinbase’in ilk çeyrek kazançlarının 737 milyon dolarlık önemli bir bölümü kripto varlıklarından elde edilen vergi öncesi gerçekleşmemiş kazançlardan kaynaklandı. Coinbase, 2024 yılının ilk çeyreğini 1,1 milyar doları 2030 dönüştürülebilir tahvil satışı yoluyla toplanan net nakit olmak üzere 7,1 milyar dolar sermaye ile tamamladı.

