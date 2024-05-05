Coinbase’in 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Borsanın 2024 ilk çeyrek kazançları, beklentileri aştı.

ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase, 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal raporunu yayınladı. Borsanın gelirleri bir önceki çeyreğe kıyasla %72 oranında arttı ve 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Coinbase’in bu göz kamaştıran performansının büyük ölçüde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Coinbase’in Kazançları Yılın İlk Çeyreğinde Arttı

Finansal raporlar, Coinbase’in ilk çeyrek kazançlarının 737 milyon dolarlık önemli bir bölümü kripto varlıklarından elde edilen vergi öncesi gerçekleşmemiş kazançlardan kaynaklandı. Coinbase, 2024 yılının ilk çeyreğini 1,1 milyar doları 2030 dönüştürülebilir tahvil satışı yoluyla toplanan net nakit olmak üzere 7,1 milyar dolar sermaye ile tamamladı.

Our Q1 2024 earnings report just dropped onchain. Mint the latest $COIN Earnings NFT.

→ https://t.co/QhsV4V8Tyi Then, head to coinbaseshop․com to unlock 20% off sitewide. pic.twitter.com/ngwChcmtJs — Coinbase 🛡️ (@coinbase) May 2, 2024

Coinbase’in müşterilerinden elde ettiği gelir de iki kat artarak 935,2 milyon dolara ulaştı. Borsanın işlem hacmi ise %53 oranında artarak 56 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte Coinbase’e yönelik kurumsal ilgide de büyük bir artış yaşandı. Veriler, Coinbase Prime %105 artarak 256 milyar dolar olarak gerçekleştiğini gösteriyor.

Coinbase’in saklama hizmetleri gelirleri ise bir önceki çeyreğe kıyasla %64 artarak 32 milyon dolara yükseldi. Bu artışın arkasındaki en önemli nedenlerden biri Coinbase’in 2024 yılının başında piyasaya sürülen 11 spot Bitcoin ETF’inden 8’ine saklama hizmetleri sağlamasından kaynaklanıyor. 2024 yılının ilk çeyreğinin sonunda borsanın gözetimi altındaki varlıkların değeri 171 milyar dolara ulaştı.

Coinbase’in Gelirleriyle Birlikte Giderleri de Artıyor

Coinbase’in 2023 yılının Ağustos ayında piyasaya sürdüğü katman-2 ölçeklendirme çözümü Base, şu anda kadar 56,1 milyar dolar gelir elde etti. Geliştirici faaliyetlerinde %800’lük önemli bir artış yaşanan Base, bu anlamda Ethereum’a kıyasla iki kat daha yüksek bir işlem hacmine ulaştı.

2024 yılının ilk çeyreğinde Coinbase, piyasa değeri %30 oranında artan USDC’nin ihraççısı Circle’ın bir kısım hisselerini satın aldı. Bu, Coinbase’in stabilcoin gelirlerinde %15 olmak üzere hizmet gelirlerini üçte bir oranında artışa yol açtı.

Coinbase’in ilk çeyrek finansallarının beklentinin üzerinde açıklanması, büyük ölçüde Bitcoin ve altcoin’lerde yaşanan yükselişlerden kaynaklandı. Zira bu süreçte spot Bitcoin ETF’lerine 50 milyar doların üzerinde giriş yaşanmasının da etkisiyle Bitcoin %57’lik artışla 73.740 dolara yükseldi ve böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kaydetti.

2024 yılının ilk çeyreğinde Coinbase’in giderleri de %73 oranında artarak 217 milyon dolara ulaştı. Bu anlamda Coinbase’in giderlerinin yılın ikinci çeyreğinde de artması ve 890 milyon dolara kadar yükselmesi bekleniyor.