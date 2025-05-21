Illinois’tan kullanıcılar, Coinbase’in kimlik doğrulama sürecinde yüz verilerini izinsiz topladığı ve üçüncü taraflarla paylaştığı gerekçesiyle toplu dava açtı.

Kripto para borsası Coinbase, Illinois’taki bazı kullanıcılar tarafından biyometrik veri ihlali nedeniyle mahkemeye verildi. 13 Mayıs’ta federal mahkemeye sunulan dava dosyasında, şirketin kullanıcıların yüz verilerini açık onay almadan topladığı ve bu bilgileri dış firmalarla paylaştığı öne sürüldü.

Şikayete göre, yeni kullanıcıların kayıt sırasında devlet onaylı kimlik ve selfie yüklemesi isteniyor. Ardından görseller, yüz geometrisi ve izlerini analiz eden üçüncü taraf yüz tanıma sistemlerine aktarılıyor. Kullanıcılara süreç hakkında bilgilendirme yapılmadığı gibi, onay da alınmadığı belirtiliyor.

Verilerin Jumio, Onfido, Au10tix ve Solaris gibi firmalarla paylaşıldığı ifade edilirken, 10.000’den fazla kişinin açtığı tahkim davalarının Coinbase’in ücretleri ödememesi nedeniyle düşürüldüğü aktarıldı.

Davacılar, Illinois Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası (BIPA) ve eyaletin Tüketici Dolandırıcılığı Yasası uyarınca toplam 4 farklı ihlalden dolayı dava açtı. Her kasıtlı ihlal için 5.000 dolar, ihmale dayalı olanlar içinse 1.000 dolar tazminat talep ediliyor. Ayrıca şirketten veri toplama uygulamalarını durdurması ve yargılama masraflarını karşılaması isteniyor.

Geçmişte de Benzer Suçlamalarla Gündemdeydi

Coinbase, Mayıs 2023’te yüz tanıma temelli kimlik doğrulama sürecindeki veri gizliliği eksikleri nedeniyle benzer bir dava ile karşı karşıya kalmıştı.

Öte yandan şirket, yakın tarihte yaşanan veri sızıntısıyla da zor günler geçiriyor. İddiaya göre, bazı müşteri temsilcileri rüşvet karşılığında kullanıcı bilgilerini sızdırdı. Bu gelişmenin ardından, sadece 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde en az 6 ayrı toplu dava daha açıldı. Coinbase, ihmalkâr davranmakla, güvenlik önlemlerinin yetersizliğiyle ve geç tepki vermekle suçlanıyor.

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“Kimlik Doğrulama Süreci Bir Gizlilik Zaman Bombası”

Kimlik doğrulamada gizliliğe odaklanan Holonym’in kurucu ortağı Nanak Nihal Khalsa, Coinbase örneğinin çok daha büyük bir sorunu gözler önüne serdiğini belirtti.

“Bu olay şunu kanıtlıyor: Sıfır bilgi (zero-knowledge) temelli bir sistem olmadan yapılan kimlik doğrulama, büyük bir gizlilik riski. Milyonlarca kişinin verisini merkezi sistemlerde toplarsanız, hem hedef haline gelirsiniz hem de büyük bir yükümlülük altına girersiniz.”

Khalsa, geleceğin kimlik sistemlerinin kişisel bilgileri saklamak yerine, kullanıcının kimliğini ispatlamasına olanak tanıyan, ancak hiçbir özel veri paylaşımı gerektirmeyen sistemler üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.