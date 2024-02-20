Balinalar hareketlendi, Coinbase’in Bitcoin rezervi son yılların en düşük seviyesini gördü.

52 bin doların biraz altından işlem gören Bitcoin, önceki boğa piyasasında ulaştığı zirve noktanın hala yüzde 25 gerisinde. Yine de yatırımcıların en büyük kripto para ile ilgili duyarlılığı muazzam ölçüde iyileşti.

Hatta, sektörün önde gelen kripto para borsalarından Coinbase’in Bitcoin rezervi, 2017’den beri görülen en düşük düzeye geriledi. Balinalar da fiyatta epey büyük bir yükseliş bekliyor gibi gözüküyor.

Balinaların Beklentisi Yüksek

CryptoQuant’ın güncel verilerine göre, balinalar Coinbase’den 18 binden fazla BTC çekti. Çekilen miktarın değeri 1 milyar dolara yaklaşıyor.

Borsadan çekilen çok sayıda Bitcoin, birkaç yeni cüzdan arasında dağıtıldı. Cüzdanların değeri mevcut durumda 45 milyon dolar ile 171 milyon dolar arasında değişiyor.

Coinbase’in açık emir defterinde ise 394 bin BTC’lik emir bulunuyor. Söz konusu miktarın değeri güncel kur ile 20,5 milyar doları geçiyor. CryptoQuant Kurucusu Ki Young Ju, çekilen BTC’lerin borsa dışı cüzdanlara aktarıldığını duyurdu.

Birikim Trendi Sağlam

Son iki yılın en yüksek faaliyet düzeyinde olan balinalar, Bitcoin’e olan talebi doğrudan yansıtıyor. Cüzdanlarında 1.000-10.000 arası BTC bulunduran büyük oyuncular, 2024’te 13 milyar dolar değerinde Bitcoin biriktirdi.

Öte yandan, cüzdan büyüklüğü 100-1.000 arasında değişen balina grubu ise aynı süreçte birikimlerini 7,89 milyar dolar azalttı.

Balinaların merkezi borsalardan kriptolarını çekmesi genellikle olumlu bir işaret. Bitcoin balinaları, geçtiğimiz on günde toplamda 100 binin üzerinde BTC biriktirdi. Benzer birikim olayları, geçmişte fiyat artışlarının öncülü oldu.

Balina hareketliliği, piyasalar spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasından tetiklenerek ralliye başlamışken gerçekleşti.

Spot ETF’lerin onay almasının ardından, tüm gözler nisan ayında gerçekleşecek Bitcoin halving’e çevrildi. Bu bağlamda balinaların Bitcoin’lerini kendi cüzdanlarına çekmesi, fiyatın artacağı beklentisini yansıtıyor olabilir.