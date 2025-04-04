ABD merkezli popüler kripto para borsası Coinbase, türev ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Coinbase, kısa bir süre önce XRP vadeli işlemlerini başlatmak için ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) resmi başvuru yaptı.

Borsanın XRP vadeli işlemlerini 21 Nisan 2025’te başlatması bekleniyor. Coinbase tarafından yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Coinbase Türev Ürünler bölümü olarak, XRP vadeli işlemlerini kendimiz sertifikalandırmak için CFTC’ye başvuruda bulunduk. Bu gelişmeyi paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.”

Coinbase türev ürünleri konusunda genişlemeye devam ediyor. Son günlerde Solana (SOL) ve Hedera (HBAR) vadeli işlemlerini başlatan Coinbase, Cardano (ADA) ve Naturel Gas (NGS) vadeli işlemleri için de CFTC’ye başvuru yaptı.

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Bu başvuru onaylanırsa, Coinbase kullanıcılarına doğrudan ADA tutmadan vadeli işlemler gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak. Borsa Naturel Gas (NGS) başvurusuyla da enerji türevleri alanına da ilk adımını attı. Coinbase’in her iki ürününü de Nisan ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.

XRP’deki Olumlu Gelişmeler

Coinbase’in XRP vadeli işlemlerini başlatma hamlesi, SEC’in Ripple’a açtığı davayı düşürmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla dava açmıştı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse geride bıraktığımız Mart ayında yaptığı açıklamada SEC’in temyiz başvurusunu geri çektiğini duyurdu.

Henüz resmi açıklama yapılmasa da Ripple, uzlaşma kapsamında çapraz temyiz başvurusunu geri çekti ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Şimdiye kadar Bitwise, Canary Capital, 21Shares, WisdomTree, CoinShares, Grayscale ve Franklin Templeton gibi birçok varlık yöneticisi, XRP ETF’si başlatmak için başvuruda bulundu. Ayrıca ProShares ve Volatility Shares da XRP tabanlı yatırım ürünleri için düzenleyiciden onay bekliyor.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, hukuki belirsizliğin sona erdiğini ve artık XRP ETF’lerinin sadece an meselesi olduğunu belirtti. Ayrıca, BlackRock ve Fidelity gibi dev finans şirketlerinin de XRP alanına giriş yapabileceğini öngördü.