Coinbase’in geliştirdiği kripto para cüzdanı Coinbase Wallet, şifreli mesajlaşma özelliğini devreye almaya hazırlanıyor.

Ancak bazı güvenlik uzmanları, bu özelliğin dolandırıcılar için yeni bir saldırı alanı yaratabileceği uyarısında bulundu.

Secure, encrypted messaging is coming to the new Coinbase Wallet, powered by @xmtp_. DMs and group chats are about to get a whole lot more powerful.

– Talk with AI Agents

– Make trades in real-time

– Use mini apps directly in the chat pic.twitter.com/QkjZCGp52A

— Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) May 13, 2025