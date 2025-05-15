Coinbase’in geliştirdiği kripto para cüzdanı Coinbase Wallet, şifreli mesajlaşma özelliğini devreye almaya hazırlanıyor.

Ancak bazı güvenlik uzmanları, bu özelliğin dolandırıcılar için yeni bir saldırı alanı yaratabileceği uyarısında bulundu.

Secure, encrypted messaging is coming to the new Coinbase Wallet, powered by @xmtp_. DMs and group chats are about to get a whole lot more powerful. – Talk with AI Agents

– Make trades in real-time

– Use mini apps directly in the chat pic.twitter.com/QkjZCGp52A — Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) May 13, 2025

Salı günü X platformu üzerinden yapılan açıklamada, kullanıcıların yakında XMTP protokolü sayesinde doğrudan ve grup sohbetlerinde şifreli mesajlaşma yapabileceği belirtildi. Ayrıca sohbet ekranı üzerinden mini uygulamalara da erişim sağlanacak. Bu adım, Telegram’ın daha önce sunduğu ancak yalnızca TON ağı geliştiricileriyle sınırlandırdığı mini uygulama modelini andırıyor.

Kids steal >$50m every weekend via Coinbase CEX account takeovers. Coinbase has failed to understand, detect, or stop these for over a year. Coinbase instead decided to build a feature that gives scammers a direct, encrypted line to all their wallet users. Incredible. https://t.co/7tXrrD4NzA — Tay 💖 (@tayvano_) May 14, 2025

Güncelleme bazı kullanıcılar tarafından olumlu karşılanırken, güvenlik uzmanları endişeli. MetaMask güvenlik direktörü Taylor Monahan, Coinbase’in kullanıcı hesaplarını dolandırıcılardan koruyamadığını belirterek, “Coinbase, dolandırıcıları durdurmak yerine onlara tüm cüzdan kullanıcılarına doğrudan ulaşabilecekleri şifreli bir kanal sunuyor.” ifadelerini kullandı.

The future of money is more open, free, efficient. And it’s powered by crypto. — Coinbase 🛡️ (@coinbase) April 3, 2025

Monahan’ın eleştirileri, blockchain araştırmacısı ZachXBT’nin Coinbase’e yönelik daha önceki uyarılarını da destekliyor. ZachXBT, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda “Benzer bir sorun başka hiçbir büyük borsada yok” dedi. X’te ise Coinbase’i kimseye önermediğini belirtti.

Öte yandan yazının yayına hazırlandığı ana kadar Coinbase’ten konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.