Coinbase, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve müşteri hizmetleri çalışanlarının rüşvet karşılığında veri sızdırdığı veri ihlalinin sorumlularını yakalamak için 20 milyon dolarlık ödül programı başlattı.

Şirketten Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, saldırganlar yurtdışındaki müşteri destek personeline ödeme yaparak dahili sistemlerden hassas müşteri verileri elde etti.

Veri ihlali, Coinbase’in aylık işlem yapan kullanıcılarının %1’inden azını etkiledi ve hiçbir kullanıcı parolası, özel anahtarı ya da fonu tehlikeye atılmadı. Ayrıca Coinbase Prime hesaplarının bu durumdan etkilenmediği bildirildi.

Saldırganlar; isim, iletişim bilgileri, maskelemiş sosyal güvenlik numarası ve banka verileri ile hesap hareketlerini ele geçirerek Coinbase adına sosyal mühendislik dolandırıcılığı yapmaya çalıştı. İhlal sonrası saldırganlar, Coinbase’den 20 milyon dolar fidye talebinde bulundu fakat şirket bu talebi kesin bir dille reddetti.

Coinbase açıklamasında, “Olayın sorumlularının tutuklanmasına ve mahkûm edilmesine yol açacak bilgi sağlayanlara 20 milyon dolar ödül vereceğiz. Bu kişilerle ilgili olarak kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde en ağır cezaların uygulanması için çalışıyoruz ve fidye ödemeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Şirket, bu olaydan dolayı dolandırıcılıkla para gönderen perakende müşterilerinin inceleme sonrasında geri ödeme alacağını da bildirdi. Etkilenen kullanıcılara şimdiden bilgi verildi.

Olay sonrası Coinbase, ABD merkezli yeni bir müşteri destek merkezi açtı, içeriden gelebilecek tehditleri tespit sistemlerini güçlendirdi, şüpheli hesaplar için zorunlu dolandırıcılık uyarıları ve kimlik kontrolleri ekledi ve çalınan fonların izlenmesi için emniyet birimleriyle işbirliğini artırdı.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, video mesajında, “Bu tür şantajcılar ya da Coinbase müşterilerine zarar vermek isteyenler için açıkça söylüyorum: Peşinize düşeceğiz ve adalete teslim edeceğiz. Ve işte cevabım.” dedi.