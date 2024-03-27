SEC ve kripto para borsası Coinbase, hukuk savaşına başlıyor.

Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kendisine açtığı davanın reddedilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme bu talebi reddetti.

SEC’in dava açtığı kripto para şirketlerine bir yenisi daha eklenecek.

SEC’in Dava Talebi Kabul Edildi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Coinbase’e Haziran 2023’te dava açmıştı. Komisyon, kripto para borsasında listelenen 13 token’ın menkul kıymet olduğunu iddia ediyor.

SEC, Coinbase’i bu nedenle kayıt dışı menkul kıymet işlemi gerçekleştirmek ile suçluyor. Coinbase ise buna karşılık davanın reddi talebinde bulunmuştu.

ABD’li mahkemeden karar bugün çıktı. Mahkeme, SEC’in başvurusunu kabul ederek dava sürecini başlattı. Mahkemeye göre, daha önce benzer türden işlemler menkul kıymet işlemi çerçevesinde değerlendirildi. Dolayısıyla Coinbase de kayıt dışı menkul kıymet işlemlerine aracılık ediyor olabilir.

Mahkeme, şikayet dilekçesindeki iyi desteklenmiş suçlamalar, SEC’in Coinbase’e yönelttiği kayıt dışı menkul kıymet işlemlerine aracılık etme iddiasını desteklediğinden, davalının talebini reddetmiştir.

Her iki taraf da mahkemey 19 Nisan’a kadar dava yönetim planı sunacak.

SEC’in Kriptoya Açtığı Savaş

Komisyon, şimdiye kadar birçok kripto para şirketi hakkında, geliştirdikleri veya satışına aracılık ettikleri kriptoların menkul kıymet olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

SEC ile yürüttüğü hukuk mücadelesiyle bilinen şirketlerden biri Ripple. Komisyon, XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu, Ripple’ın da kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığını iddia ederek blockchain şirketine 3 yıl önce dava açtı. Hala süren davada SEC, Ripple’ın 2 milyar dolar ceza ödemesini talep ediyor.

SEC, blockchain ekosistemi Debt Box’tan da şikayetçi olmuştu. Ancak ABD’li hakim Robert J. Shelby, SEC’in şikayet dilekçesinde sunduğu bilgiler ile mahkemeyi bilerek yanılttığını tespit etti. Shelby, SEC’in kötü niyet ile hareket ettiğine hükmetti ve komisyona yaptırım uygulamaya başladı.