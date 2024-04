Coinbase, SEC’in mahkemeye yönelttiği sorunun incelenmesini istiyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Coinbase’e açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Kripto para borsası, SEC’in yönelttiği bir soru hakkında inceleme talep etti.

Coinbase’in hukuk işlerinden sorumlu müdürü Paul Grewal, borsanın SEC’e karşı yürüttüğü davada komisyon tarafından yöneltilen bir soruya itiraz etmek için ara temyize başvurduğunu açıkladı.

SEC, Grewal’a göre “bir işlemin yatırım sözleşmesi olarak değerlendirilmesi için sözleşmesel bir şey gerekip gerekmediğini” sorarak yönlendirici bir soru yöneltti. Coinbase, mahkemeden bu soru hakkında inceleme başlatmasını istedi.

Grewal’a göre Coinbase, bu sorunun cevabının evet olduğunu düşünüyor. SEC ise bu fikre katılmıyor.

Today @Coinbase filed a brief asking the Court’s permission to seek an interlocutory appeal in our @SECGov case on this controlling question: whether an “investment contract” requires something contractual – we think it does, the SEC disagrees. 1/5 https://t.co/M5HgMQxCLF

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) April 13, 2024