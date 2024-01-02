ABD’de spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair beklentiler, Bitcoin (BTC) fiyatında ve ilgili hisse senetlerinde yükselişi tetikliyor.

Bitcoin (BTC) 2 Ocak 2024 tarihinde 45.900 dolara yükseldi ve böylelikle son 20 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Bitcoin (BTC) son olarak 2022 yılının Nisan ayında bu seviyelerde işlem görüyordu.

Coinbase ve Microstrategy Hisse Senetleri Yükselişe Geçti

ABD’nin ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase’in hisseleri %6,4 oranında yükseliş yaşayarak 184,99 doları aştı. Coinbase’in COIN hisseleri 2023 yılını 173,92 dolar seviyesinde kapatmıştı.

2023 yılının Aralık ayında Coinbase hisseleri %36 oranında değer kazandı. Coinbase hisseleri 2023 yılında ise toplamda %420 oranında değer kazandı. Bu devasa yükselişe rağmen Coinbase hisseleri hala 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesinden %46 daha düşük bir seviyede işlem görüyor.

Öte yandan dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezervlerine sahip olan MicroStrategy hisseleri de kayda değer bir artış yaşadı. 2 Aralık’ta MicroStrategy hisseleri %9,3 oranında değer kazanarak 690,3 dolara yükseldi. MicroStrategy hisseleri 2023 yılını 631,6 dolar seviyesinde kapatmıştı.

MicroStrategy hisseleri geride bıraktığımız ay %25, 2023 yılında ise %372 oranında değer kazandı.

Yükselişin Nedenleri

Bitcoin fiyatındaki ve MicroStrategy ile Coinbase gibi hisse senetlerindeki yükselişin en önemli nedenlerinden biri de spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair artan beklentiler.

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması durumunda ABD’de BTC’ye yatırım yapma sürecinin çok daha kolaylaşacak. Sonuç olarak spot Bitcoin ETF başvurularının BTC’ye yönelik talebi arttırması bekleniyor.

Öte yandan son 24 saatlik zaman diliminde %7’nin üzerinde değer kazanan Bitcoin (BTC) 45.900 dolara kadar yükseldi. Öte yandan BlackRock, Franklin Templeton ve Grayscale dahil olmak üzere spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan birçok şirket gözetim denetim ortağı olarak Coinbase’e yer verdi. Bu da Coinbase hisselerinde yaşanan yükselişin bir diğer önemli nedeni olabilir.

Kısa bir süre önce Coinbase sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, borsanın ETF onayı için hazırlıklı olduğu belirtildi. Coinbase sözcüsü, borsanın sistemlerinin işlem hacmi ve talepte beklenen artışı karşılama kapasitesini vurguladı.

MicroStrategy 30 Kasım ve 26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği iki farklı satın alımla toplamda 14.620 BTC’yi daha rezervlerine ekledi. Bu son satın alımlarla birlikte MicroStrategy’nin rezervlerindeki toplam BTC miktarı 189.150’ye ulaştı. MicroStrategy’nin rezervlerindeki BTC’lerin değeri mevcut fiyatlardan 8,7 milyar dolar seviyesinde.

MicroStrategy’nin rezervlerindeki BTC’leri 31.168 dolar ortalamayla satın aldığı göz önünde bulundurulduğunda, ABD merkezli iş zekası devinin şu anda 2,8 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kâra sahip olduğunu söylemek mümkün.