Coinbase hisseleri, şirketin S&P 500 endeksine dahil edileceğini açıklamasının ardından 13 Mayıs’ta mesai sonrası işlemlerde yüzde 11 yükseldi. Hisse fiyatı, 230 dolara yaklaşarak son haftaların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

San Francisco merkezli kripto borsası, 19 Mayıs itibarıyla Discover Financial Services’in yerine geçerek S&P 500’e giren ilk kripto şirketi olacak. Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Tarihte ilk kez bir kripto şirketinin S&P 500’e girmesini mümkün kılan herkese teşekkür ederiz.” ifadesini kullandı.

As the saying goes…

“First they ignore you.

Then they laugh at you.

Then they fight you.

Then they add you to the S&P 500.”

…or something like that.

— Coinbase 🛡️ (@coinbase) May 12, 2025