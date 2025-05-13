Coinbase hisseleri, şirketin S&P 500 endeksine dahil edileceğini açıklamasının ardından 13 Mayıs’ta mesai sonrası işlemlerde yüzde 11 yükseldi. Hisse fiyatı, 230 dolara yaklaşarak son haftaların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

San Francisco merkezli kripto borsası, 19 Mayıs itibarıyla Discover Financial Services’in yerine geçerek S&P 500’e giren ilk kripto şirketi olacak. Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Tarihte ilk kez bir kripto şirketinin S&P 500’e girmesini mümkün kılan herkese teşekkür ederiz.” ifadesini kullandı.

As the saying goes… “First they ignore you.

Then they laugh at you.

Then they fight you.

Then they add you to the S&P 500.” …or something like that. — Coinbase 🛡️ (@coinbase) May 12, 2025

S&P 500’e dahil olmak, büyük ölçekli şirketlerin daha geniş yatırımcı kitlelerine ulaşmasını sağlıyor. Endeks aynı zamanda, pasif fonlar ve yatırım politikaları kısıtlı olan aktif fonlar için de yatırım fırsatı sunuyor.

Coinbase, 2021’de halka açılan ilk büyük kripto para şirketi olmuştu. Şirket, endekse dahil edilmek için gerekli şartlardan biri olan son çeyrekte kâr açıklama kriterini de karşılamayı başardı.

CEO Brian Armstrong, gelişmeyle ilgili olarak “Kripto artık kalıcı. Bu dönüm noktası, hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların ve ekibimizin en başından beri inandığı şeyi gösteriyor.” dedi. Armstrong, ayrıca “Yakında kripto herkesin emeklilik fonlarında yer alacak.” diyerek önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde “COIN50 endeksine girmek de en az bugün kadar heyecan verici olacak.” açıklamasında bulundu.

Two other thoughts:

1. Crypto is about to be in everyone's 401k

2. My goal is that in 5-10 years, getting into COIN50 index will feel as good as this https://t.co/fXfk2tJ6g8 — Brian Armstrong (@brian_armstrong) May 12, 2025

Zor Bir Yılın Ardından Gelen Başarı

Coinbase hisseleri, 2025 başından bu yana yüzde 41 değer kaybetti. Bu düşüşte, Trump yönetiminin ticaret tarifelerinin piyasalarda yarattığı dalgalanma etkili oldu.

S&P 500 ise 13 Mayıs’ta yüzde 3,2 artış göstererek nisan başındaki düşüşten toparlanma sinyali verdi. Ancak yıl başından bu yana toplamda yüzde 37 düştü.

İlk Çeyrek Beklentileri Karşılamadı

Öte yandan Coinbase, geçen hafta yayımladığı raporda, ilk çeyrek net gelirinin 65,6 milyon dolara düştüğünü açıkladı. Bir yıl önce bu rakam 1,18 milyar dolardı. Öte yandan, gelirler yüzde 24 artışla 2,03 milyar dolara yükseldi.

Şirket ayrıca, mayıs başında Dubai merkezli türev borsası Deribit’i 2,9 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu. Bu anlaşma, kripto para sektöründe bugüne kadar gerçekleşen en büyük satın alım olacak.