Coinbase, Shiba Inu tabanlı borsa yatırım fonu listeleyecek.

Kripto yatırımcılarına borsalarda listelenen denetimli bir yatırım aracı sunan borsa yatırım fonları (ETF), bu yıl sektörün gündeminden hiç düşmedi. ABD’de yıl başında Bitcoin spot ETF’ler işleme açılırken, yakın zamanda Ethereum spot ETF’lerin de onaylanarak işleme açılması bekleniyor.

BTC ve ETH gibi büyük kripto paraların ardından şimdi de bir memecoin ETF gündemde. Shiba Inu (SHIB) yakında geleneksel borsalarda listelenebilir.

Coinbase SHIB ETF Listeleyecek

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, 28 Haziran’da Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) Shiba Inu ETF listelemek için başvuruda bulundu.

Coinbase, başvuruya göre SHB adıyla listelenecek ETF’yi 15 Temmuz veya daha sonrasında başlatmak istiyor.

Başvuru yapılan ürün bir spot borsa yatırım fonu değil, bir vadeli ETF. Yani rezervinde gerçekten Shiba Inu bulundurmak yerine SHIB fiyatını izleyen bir endeks olacak.

Bitcoin piyasasında önce vadeli ETF’ler, yıllar süren onay sürecinin ardından ise spot ETF’ler işleme açılmıştı. Kısa süre sonra Ethereum spot ETF’ler için de başvurular yağmaya başladı ve onay süreci çok daha hızlı ilerliyor.

Dolayısıyla Shiba Inu vadeli ETF’yi spot SHIB ETF başvuruları da izleyebilir.

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Coinbase, Shiba Inu’nun yanı sıra Polkadot (DOT), Stellar (XLM), Avalanche (AVAX) ve Chainlink (LINK) vadeli ETF’ler içinde başvuruda bulundu.

Ethereum ETF’ler Yakında Bekleniyor

ABD’de spot Ethereum başvurularının ilk aşaması olan 19b-4 formları mayıs ayında onaylandı. S-1 formları da onay aldıktan sonra ETF’ler işleme açılacak.

SEC Başkanı Gary Gensler, S-1 onayı için yaz sonuna kadar süre verdi. Piyasada onayın temmuz ayında geleceğine dair söylentiler de dolaşmaya başladı.