ABD merkezli borsa, ABD’li düzenleyiciler ile bir kez daha karşı karşıya geldi.

Kripto para piyasaları, sonuçları ciddi etkiler doğurabilecek çok sayıda davayı yakından takip ediyor. Bu davalara bir yenisi daha eklendi.

Coinbase, ABD’nin çok sayıda devlet kurumuna dava açtı.

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Coinbase, SEC ve FDIC’ye Karşı

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, perşembe günü ABD Columbia Bölge Mahkemesi’ne başvurdu. Borsa, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu’na (FDIC) iki ayrı dava açtı.

Coinbase, her iki kuruluşu da Bilgi Özgürlüğü Yasası’na uymamak ile suçluyor. Borsa, mahkemeden kuruluşları söz konusu yasaya uymaya zorlamasını istiyor.

Bilgi Özgürlüğü Yasası, ABD’de federal kuruluşların halktan gelen bilgi talebini yanıtlamasını zorunlu kılıyor. Bu zorunluluğa istenilen belgeleri açıklamak da dahil ediliyor.

SEC, geçtiğimiz aylarda Ethereum ile ilgili bir soruşturma başlattı. Komisyon, soruşturmada ETH’nin bir menkul kıymet olup olmadığı sorusuna yanıt arıyordu.

Soruşturmada Ethereum Vakfı ile çalışmış çok sayıda şirketten bilgi talep edildi. Bu şirketler ise SEC’in soruşturmaya ilişkin belgeleri paylaşmasını istedi. Ancak SEC bu talebi reddetti.

Coinbase’i temsil eden History Associates, dava dilekçesinde şöyle belirtti:

SEC, FDIC ve Fed gibi çok sayıda federal finans kuruluşu, neredeyse iki yıldır dijital para sektörünü engellemek için ellerindeki tüm düzenleme araçlarını kullanıyorlar.

SEC, Ethereum soruşturmasını geçtiğimiz ay sonlandırdı. Komisyon’un şimdi ise Ethereum borsa yatırım fonlarını (ETF) onaylaması bekleniyor.