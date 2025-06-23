ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, Avrupa Birliği’nin yeni regülasyon çerçevesi MiCA (Markets in Crypto-Assets) kapsamında Lüksemburg’dan lisans alarak Avrupa pazarında tam kapsamlı hizmet sunma hakkı elde etti. Bu hamle, şirketin Avrupa’daki en büyük rakibi Binance’e karşı güçlü bir adım olarak değerlendiriliyor.

MiCA Lisansı Ne Anlama Geliyor?

MiCA lisansı, Avrupa Birliği genelinde kripto hizmet sağlayıcıları için geçerli olacak tek çerçeveli düzenleme sistemi. Coinbase’in bu lisansı alması, 27 AB ülkesindeki 450 milyon kullanıcıya yasal ve doğrudan hizmet sunabilmesini mümkün kılıyor. Şirket, aynı zamanda Lüksemburg’da bir saha ofisi açarak bölgedeki operasyonlarını genişletmeye yönelik uzun vadeli planlarını da devreye soktu.

Coinbase’ten yapılan açıklamada bu gelişme “şirketin Avrupa pazarındaki büyüme hedefinde dönüm noktası” olarak tanımlandı.

Hisse Fiyatına Anında Etki

MiCA lisansı haberinin ardından Coinbase hisseleri %4’ün üzerinde değer kazandı. Yatırımcılar bu gelişmeyi, şirketin ABD dışındaki en büyük genişleme adımı olarak yorumladı. Coinbase, daha önce de Arjantin’de regülasyon lisansı almıştı ancak Avrupa pazarı, şirket için çok daha büyük bir potansiyel taşıyor.

Lüksemburg Stratejik Seçim

Coinbase’in Lüksemburg’u seçmesinin arkasında hem coğrafi hem de regülasyonel avantajlar yatıyor. Lüksemburg, Almanya, Fransa ve Belçika gibi büyük finans merkezlerine yakınlığı ile bilinirken; diğer bazı AB ülkelerine kıyasla daha sıkı ama şeffaf lisans süreçleri ile dikkat çekiyor. Coinbase, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Lüksemburg’u tercih ederek, hem regülasyonel netlik sunan hem de kripto endüstrisinin ihtiyaçlarını anlayan bir yargı alanında konumlanıyoruz. Bu yeni merkez, Avrupa’daki büyüme vizyonumuzun temel taşlarından biri olacak.”