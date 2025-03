Coinbase, New York’ta Floki, Turbo ve Gigachad işlemlerini durdurdu

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, 14 Nisan 2025’ten itibaren Floki (FLOKI), Turbo (TURBO) ve Gigachad (GIGA) için alım satımı askıya aldığını duyurdu. Bu karar, yalnızca New York’taki kullanıcıları etkilerken, borsa söz konusu varlıkları listelemeye devam edecek.

We regularly monitor the assets on our exchange to ensure they meet our listing standards. Based on recent reviews, we will suspend trading for FLOKI (FLOKI), Turbo (TURBO), and Gigachad (GIGA) in New York only on April 14, 2025, on or around 2 PM ET.

— Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) March 12, 2025