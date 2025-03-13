Coinbase, New York’ta Floki, Turbo ve Gigachad işlemlerini durdurdu

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, 14 Nisan 2025’ten itibaren Floki (FLOKI), Turbo (TURBO) ve Gigachad (GIGA) için alım satımı askıya aldığını duyurdu. Bu karar, yalnızca New York’taki kullanıcıları etkilerken, borsa söz konusu varlıkları listelemeye devam edecek.

We regularly monitor the assets on our exchange to ensure they meet our listing standards. Based on recent reviews, we will suspend trading for FLOKI (FLOKI), Turbo (TURBO), and Gigachad (GIGA) in New York only on April 14, 2025, on or around 2 PM ET. — Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) March 12, 2025

Coinbase, varlık listeleme standartlarını düzenli olarak gözden geçirdiğini belirterek, bu üç memecoin’in işlem görmeye devam etmesinin uygun olmadığına karar verdiğini açıkladı.

Borsanın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Borsamızda listelenen varlıkları düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Son incelemelere göre, FLOKI, TURBO ve GIGA’nın New York’taki işlemlerini 14 Nisan 2025 saat 14:00 ET itibarıyla askıya alacağız.”

Coinbase’in Memecoin Hamleleri

Coinbase, Floki’yi 2024 yılının Kasım ayında, Turbo ve Giga’yı ise aynı yılın Aralık ayında listelemişti. Bu süreçte token fiyatlarında büyük artışlar yaşanmıştı. Özellikle, Floki’nin Coinbase yol haritasına eklenmesiyle beş aylık zirvesine ulaştığı görülmüştü.

Ancak Coinbase’in bu ani kararına bazı sektör uzmanları tepki gösterdi. Hukuk firması GivenerLaw’un kurucusu Ariel Givener, bu kararın muhtemel bir yasal süreçle ilgili olabileceğini iddia etti.

Kripto para analisti Nekoz Tek, Coinbase’in bu tokenleri hızla listeleyip ardından delist etmesini eleştirerek, bunun yatırımcıları mağdur ettiğini savundu. Tek, birçok yatırımcının şu an ellerindeki varlıkları nasıl nakde çevireceğini bilemediğini ve bu sürecin önemli bir belirsizlik yarattığını vurguladı.

Öte yandan, MEXC borsasının COO’su Tracy Jin, memecoin’lerin artık “modern değer yaratma” sürecinin bir parçası olduğunu belirtse de, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı:

“Kripto piyasası sürekli yeni risklerle karşı karşıya. Memecoin çılgınlığı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunsa da, araştırma yapmadan hareket edenler ciddi kayıplarla karşılaşabilir.”

Coinbase’in bu hamlesinin daha geniş çaplı bir düzenleyici baskının sinyali olup olmadığı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.