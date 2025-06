Sonic’in yerel kripto para birimi S, Coinbase’in listeleme kararıyla birlikte son 24 saatte yüzde 16 yükselerek 0,32 dolara ulaştı. Bu gelişme, işlem hacminde dikkat çekici bir artışı da beraberinde getirdi.

Coinbase Assets, 23 Haziran’da yaptığı açıklamada, Sonic için işlemlerin 24 Haziran saat 19.00’dan itibaren Coinbase ve Coinbase Exchange platformlarında başlayacağını duyurdu. S-USD paritesi kademeli olarak işlem görmeye başlayacak ve transferler yalnızca Sonic ağı üzerinden yapılabilecek.

Coinbase will add support for Sonic (S) on the Sonic network. Do not send this asset over other networks or your funds may be lost. Transfers for this asset are available on @Coinbase & @CoinbaseExch in the regions where trading is supported.

