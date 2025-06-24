Sonic’in yerel kripto para birimi S, Coinbase’in listeleme kararıyla birlikte son 24 saatte yüzde 16 yükselerek 0,32 dolara ulaştı. Bu gelişme, işlem hacminde dikkat çekici bir artışı da beraberinde getirdi.

Coinbase Assets, 23 Haziran’da yaptığı açıklamada, Sonic için işlemlerin 24 Haziran saat 19.00’dan itibaren Coinbase ve Coinbase Exchange platformlarında başlayacağını duyurdu. S-USD paritesi kademeli olarak işlem görmeye başlayacak ve transferler yalnızca Sonic ağı üzerinden yapılabilecek.

Coinbase will add support for Sonic (S) on the Sonic network. Do not send this asset over other networks or your funds may be lost. Transfers for this asset are available on @Coinbase & @CoinbaseExch in the regions where trading is supported. — Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) June 23, 2025

İşlem Hacmi Yüzde 76 Arttı

Duyurunun ardından işlem hacmi yüzde 76 artarak 266,6 milyon dolara ulaştı. Coinglass verilerine göre açık pozisyonlar da yüzde 9,57 artışla 25,47 milyon dolara çıktı. Bu artış, spekülatif ilginin yükseldiğine işaret ediyor.

Ancak S token hâlâ geçen aya göre yaklaşık yüzde 30 aşağıda işlem görüyor. Ocak 2025’te kaydedilen 1,03 dolarlık rekor seviyeye kıyasla ise yüzde 68 daha düşük seviyede konumlanıyor.

Kurumsal Yatırım Kapıları Açılıyor

SonicStrategy CEO’su Mitchell Demeter, listelemenin kurumsal yatırımcı ilgisini artırabileceğini ve S token’ın saklama ürünleri ile yönetilen portföylere dahil edilebileceğini belirtti.

Sonic ağı da son dönemde önemli gelişmeler kaydetti. 18 Haziran’da başlatılan ikinci sezon airdrop kapsamında, Sonic Point sahiplerine, NFT üreticilerine ve Sonic Arcade kullanıcılarına toplam 82 milyon dolar değerinde S token dağıtıldı.

19 Haziran’da ise ağ, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü 1inch ile entegre oldu. Böylece kullanıcılar, düşük maliyetli takas ve zincirler arası işlemler yapabilme imkanına kavuştu.

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Teknik Görünüm: Kritik Seviyeler Yakın

Teknik analiz, S token’ın toparlanma sürecine girdiğine işaret ediyor. Fiyat, Bollinger Bandı’nın orta noktası olan 0,33 dolar seviyesini test ediyor. Bu bölgenin hacimli şekilde aşılması, yükselişin sürebileceği sinyalini verebilir.

MACD göstergesi pozitif sinyal üretirken, 10 günlük hareketli ortalama destek sunuyor. Öte yandan 20 ve 50 günlük ortalamalar hâlâ direnç bölgesi olarak çalışıyor. RSI göstergesi ise 41,8 seviyesine çıkarak aşırı satım bölgesinden çıktı fakat henüz yükseliş bölgesine ulaşmadı.

Coinbase listelemesinin etkisiyle daha fazla yatırımcının ilgisinin artması hâlinde, S token 0,34 dolar direncini aşabilir ve mayıs ayında test edilen 0,42 dolarlık seviyelere yönlenebilir. Ancak piyasada zayıflık sürerse ya da ilgi azalırsa, fiyat 0,29 doların altına da çekilebilir.