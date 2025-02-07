Coinbase yöneticisi Conor Grogan, Bitcoin’in gizemli kurucusu Satoshi Nakamoto’nun servetinin Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in servetini aştığını bildirdi. Üstelik Grogan, ABD merkezli kripto para borsası Kraken’in eski CEO’sunun Satoshi’nin kimliğini biliyor olabileceğini öne sürdü.

Satoshi Nakamoto’nun Serveti 108 Milyar Dolara Ulaştı

Coinbase yöneticisi Conor Grogan, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Nakamoto’ya ait olduğu düşünülen Bitcoin adreslerini analiz etti. On-chain verilere göre, Satoshi’nin 1,096 milyon BTC’ye sahip olduğu tahmin ediliyor.

Coinbase director Conor Grogan said that Satoshi Nakamoto may own 1.096 million bitcoins (worth about $108 billion), with a paper wealth exceeding Bill Gates. There are 24 recorded transfer transactions from these addresses, and the most common target address is related to the… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) February 6, 2025

Bu miktar, güncel Bitcoin fiyatıyla yaklaşık 108 milyar dolar değerinde ve bu rakam, Bill Gates’in 106,4 milyar dolarlık net servetini geride bırakıyor.

Kraken’in Eski CEO’su Satoshi’nin Kimliğini Biliyor Olabilir

Grogan, Arkham Intelligence tarafından sağlanan ve Patoshi Mining Pattern olarak bilinen Satoshi’ye ait olduğu düşünülen adreslerin verilerini incelediğini belirtti. Grogan bu adreslerin doğrudan Nakamoto’ya ait olup olmadığı bilinmediğini fakat güçlü kanıtlar bulunduğunu vurguladı.

This is the first set of evidence I've seen in years that has decreased my confidence that Satoshi was Len — Conor (@jconorgrogan) February 5, 2025

Özellikle dikkat çeken detaylardan biri, Satoshi’nin son on-chain aktivitesinin 2014 yılında gerçekleşmiş olması. Nakamoto, 2010 yılında kamuoyundan kaybolmuştu ancak bazı işlemler 2014’e kadar devam etmiş görünüyor.

Grogan, bu işlemlerden bazılarının Kanada merkezli CaVirtEx borsasına yapıldığını ve 2016 yılında Kraken’in bu platformu satın aldığını ifade etti. Bu durumda, Kraken’in eski CEO’su Jesse Powell’ın, Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliğine dair bilgilere sahip olabileceği ihtimali ortaya çıkıyor.

Grogan, Powell’a yönelik dikkat çekici bir öneride bulunarak, “O bilgileri derhal silmesi gerektiğini” belirtti.

Kraken’in resmi X hesabı ise iddialara esprili bir yanıt vererek, “Hepimiz Satoshi’yiz” dedi.

It's official then! — Conor (@jconorgrogan) February 5, 2025

Len Sassaman İhtimali Zayıflıyor

Bitcoin’in kurucusunun kimliği yıllardır tartışma konusu olurken, geçmişte adı en sık geçen isimlerden biri de kriptografi uzmanı Len Sassaman olmuştu. Ancak Grogan, bu yeni bulguların, Sassaman’ın Satoshi olduğu ihtimalini azalttığını söyledi:

“Yıllardır ilk kez, Satoshi’nin Len Sassaman olduğuna dair inancımı sarsan bir kanıt gördüm.”

Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliği hala gizemini koruyor. Ancak yeni analizler ve olası bağlantılar, Bitcoin’in en büyük gizemlerinden birinin çözülmeye bir adım daha yaklaşabileceğini gösteriyor.