Coinbase yöneticisi Conor Grogan, Bitcoin’in gizemli kurucusu Satoshi Nakamoto’nun servetinin Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in servetini aştığını bildirdi. Üstelik Grogan, ABD merkezli kripto para borsası Kraken’in eski CEO’sunun Satoshi’nin kimliğini biliyor olabileceğini öne sürdü.

Coinbase yöneticisi Conor Grogan, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Nakamoto’ya ait olduğu düşünülen Bitcoin adreslerini analiz etti. On-chain verilere göre, Satoshi’nin 1,096 milyon BTC’ye sahip olduğu tahmin ediliyor.

Coinbase director Conor Grogan said that Satoshi Nakamoto may own 1.096 million bitcoins (worth about $108 billion), with a paper wealth exceeding Bill Gates. There are 24 recorded transfer transactions from these addresses, and the most common target address is related to the…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) February 6, 2025