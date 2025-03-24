Bloomberg’in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Coinbase, dünyanın en büyük Bitcoin ve Ether kripto opsiyon borsası olan Deribit’i satın almak üzere ileri düzey görüşmeler yapıyor.

Şirketler, Deribit’in Dubai’de sahip olduğu lisansın olası bir satın almayla devredileceği bilgisini Dubai düzenleyici kurumlarına iletti.

Coinbase is in advanced discussions to acquire crypto derivatives exchange Deribit https://t.co/aA9vmoEybb — Bloomberg Crypto (@crypto) March 21, 2025

Coinbase ve Deribit Satın Alma Görüşmelerinde

Ocak ayında değerinin 4 milyar ile 5 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen Deribit, kendisine ilgi gösteren potansiyel alıcılar nedeniyle satın alma fırsatlarını değerlendirmeye başlamıştı.

Bloomberg’in daha önceki haberinde, borsanın bu süreçte seçeneklerini değerlendirmek amacıyla bir finansal danışman tuttuğu belirtilmişti. Kraken’in de Deribit’i satın almayı düşündüğüne dair söylentiler olsa da, bir kaynak Bloomberg’e iki taraf arasında herhangi bir görüşme yapılmadığını aktardı.

JUST IN: COINBASE IS IN ADVANCED TALKS TO BUY DERIVATIVES VENUE DERIBIT Source: @BitcoinMagazine https://t.co/rnqdpPNcfe pic.twitter.com/6QvxuOR1Et — Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) March 21, 2025

Kaynaklara göre, Coinbase ve Deribit henüz kesin bir anlaşmaya varmış değil ve görüşmeler her an sona erebilir. İki şirket de konuyla ilgili henüz kamuya açıklama yapmadı. Bu potansiyel satın alım, Coinbase’in değişen piyasa dinamikleri karşısında türev ürünlerini genişletmeye yönelik stratejik hedeflerini ön plana çıkarıyor.

We're excited to announce that Coinbase Derivatives has filed with the CFTC to self-certify Natural Gas (NGS) futures and Cardano ( $ADA ) futures—expanding our offerings in both energy and crypto derivatives markets. We anticipate going live with these products on Monday,… pic.twitter.com/YZGmkb1TvM — Coinbase Institutional 🛡️ (@CoinbaseInsto) March 14, 2025

Deribit, özellikle son yıllarda hızla büyüyen kripto opsiyon ticareti alanında lider konumda. Kurumsal yatırımcılar, dijital varlıklara türev ürünler aracılığıyla erişim sağlamak istedikçe bu segment büyük ilgi görüyor. Deribit’in olası satın alımı, Coinbase’in bu hızla büyüyen alandaki etkisini artırmasını sağlayabilir.