Bloomberg’in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Coinbase, dünyanın en büyük Bitcoin ve Ether kripto opsiyon borsası olan Deribit’i satın almak üzere ileri düzey görüşmeler yapıyor.

Şirketler, Deribit’in Dubai’de sahip olduğu lisansın olası bir satın almayla devredileceği bilgisini Dubai düzenleyici kurumlarına iletti.

Coinbase is in advanced discussions to acquire crypto derivatives exchange Deribit https://t.co/aA9vmoEybb

Ocak ayında değerinin 4 milyar ile 5 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen Deribit, kendisine ilgi gösteren potansiyel alıcılar nedeniyle satın alma fırsatlarını değerlendirmeye başlamıştı.

Bloomberg’in daha önceki haberinde, borsanın bu süreçte seçeneklerini değerlendirmek amacıyla bir finansal danışman tuttuğu belirtilmişti. Kraken’in de Deribit’i satın almayı düşündüğüne dair söylentiler olsa da, bir kaynak Bloomberg’e iki taraf arasında herhangi bir görüşme yapılmadığını aktardı.

JUST IN: COINBASE IS IN ADVANCED TALKS TO BUY DERIVATIVES VENUE DERIBIT

Kaynaklara göre, Coinbase ve Deribit henüz kesin bir anlaşmaya varmış değil ve görüşmeler her an sona erebilir. İki şirket de konuyla ilgili henüz kamuya açıklama yapmadı. Bu potansiyel satın alım, Coinbase’in değişen piyasa dinamikleri karşısında türev ürünlerini genişletmeye yönelik stratejik hedeflerini ön plana çıkarıyor.

We're excited to announce that Coinbase Derivatives has filed with the CFTC to self-certify Natural Gas (NGS) futures and Cardano ( $ADA ) futures—expanding our offerings in both energy and crypto derivatives markets.

We anticipate going live with these products on Monday,… pic.twitter.com/YZGmkb1TvM

— Coinbase Institutional 🛡️ (@CoinbaseInsto) March 14, 2025