Coinbase, Donald Trump yönetimiyle daha kripto dostu düzenlemeler beklerken, daha küçük piyasa değerli token’lerı ve memecoin’leri listelemeyi hedefliyor.

Yeni Token Stratejisi

Coinbase’in Uluslararası Politika Başkan Yardımcısı Tom Duff Gordon, Bloomberg’e verdiği röportajda, düzenleyici netliğin sağlanması durumunda daha fazla token listelemeyi planladıklarını açıkladı. Gordon, özellikle memecoin’lere yönelik ilginin artacağını belirterek, “Daha küçük piyasa değerli token’ler ve bazı memecoin’ler üzerine konuşuyoruz,” dedi.

Düzenleyici Engeller ve Trump’ın Yaklaşımı

Coinbase, SEC’in 13 token’i menkul kıymet olarak sınıflandırması ve borsayı uygun lisans olmadan işlem sunmakla suçlaması nedeniyle yasal zorluklarla karşı karşıya. Ancak ABD’nin yeni başkanı Trump, geride bıraktığımız Mayıs ayında kripto para sektörü üzerindeki baskıları azaltacağını ve sektörü destekleyen bir ortam yaratacağını vaat etmişti. Bu yaklaşımın, düzenleyici kurumlar ile kripto firmaları arasındaki gerilimleri hafifletmesi bekleniyor.

Yeni Listelemeler ve Fiyat Artışları

Düzenleyici belirsizliklere rağmen Coinbase, uluslararası operasyonlarını genişletti ve Bermuda’da bir türev borsası başlattı. Ancak Gordon, ABD’nin hala şirketin en önemli pazarı olduğunu vurguladı.

Coinbase, son dönemde Pepe (PEPE), Dogwifhat (WIF) ve Floki Inu (FLOKI) gibi popüler memecoin’leri listeledi. Bu listelemeler özellikle PEPE fiyatında %50’ye varan kayda değer artışlarına yol açtı.

Coinbase’in bu yeni stratejisi, sektördeki değişen dinamiklere uyum sağlamayı ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.