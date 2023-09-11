Coinbase CEO’su Brian Armstrong, kripto para birimlerinin ABD’de 2024 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde kritik rol oynayacağını düşünüyor.

Brian Armstrong kripto paraların, ABD’de yaklaşan 2024 seçimlerinin merkezinde yer alacağını iddia etti. ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase’in patronu, kripto para destekçilerini yaklaşan seçimler öncesi kripto paraların ABD’deki geleceği için birlik olmaya çağırdı.

Son yıllarda ABD’li düzenleyiciler kripto para sektörünü sert bir şekilde hedef aldı. Bu süreçte birçok önde gelen kripto para şirketine yönelik davalar açıldı. Brian Armstrong, yaklaşan seçimlerin kripto para piyasası için bir fırsat olduğunu belirterek kripto para topluluğunu birlik olarak mücadeleye etmeye çağırdı.

Coinbase CEO’su Capitol Hill’e Mesaj Gönderdi

Brian Armstrong kısa bir süre önce Yahoo Finance mikrofonlarına röportaj verdi. Armstrong, kurucusu olduğu Coinbase’in rolünün yalnızca bir kripto para borsası olmanın ötesine geçtiğini ifade etti. Brian Armstrong, şirketinin yalnızca borsa olmanın ötesinde bir eğitim kaynağı ve farklı kripto topluluklarını bir araya getirmekle görevli birleştirici bir güç olduğunu söyledi. Brian Armstrong, bu nedenle Coinbase’in kanun koyucular ve düzenleyicilerin nezdinde çok daha fazla ağırlığı olduğunu bildirdi.

Brian Armstrong konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Elli altı milyon Amerikalı şu anda kripto kullanıyor. Bu elektrikli araç kullananların sayısından 5 kat daha fazla. Biz büyük bir seçmen kitlesiyiz ve kripto paraları destekleyen adaylara bağış yapmak istiyoruz, belediye binalarında boy göstermek istiyoruz.

Coinbase CEO’su Armstrong, Capitol Hill’e gönderdiği mesajda ABD’de çok az siyasetçinin kripto para topluluğunun oy gücünün farkında olduğuna dikkat çekti. Brian Armstrong daha da ileri giderek 2024 yılındaki ABD Başkanlık Seçimlerinde halkın yenilikçi adayların peşinden gideceğini belirterek cesur bir öngörüde bulundu. Brian Armstrong bu konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

2024, Amerika’daki seçmenlerin, adaylara eleştiri oklarını çevireceği ve kripto paralara yönelik tutumunu sorgulayacağı bir seçim olacak. Gereksizce kripto paralara düşmanca tutum takınan bu politikaları desteklemeye devam edecek misiniz yoksa bu yeni teknolojinin gelişmesine izin mi vereceksiniz?

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce ABD’de yaklaşan 2024 seçimlerindeki başkan adaylarının kripto paralar hakkındaki görüşlerine yer verdiğimiz bir yazı kaleme almıştık. Buradaki bağlantıya tıklayarak ABD Başkan adaylarının kripto paralar konusundaki görüşlerine yakından bakabilirsiniz.