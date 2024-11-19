ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yeni yönetiminin kritik pozisyonlarını belirlerken kripto para sektöründen isimlerle temaslarını yoğunlaştırıyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Trump ile özel bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu görüşme, Hazine Bakanı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı için yapılacak atamalarda etkili olabilir.

Kripto Sektörünün Kabinedeki Rolü

Donald Trump seçim kampanyası sürecinde kripto para dostu bir yönetim kurma vaadinde bulunmuştu. Bu kapsamda Elon Musk, Vivek Ramaswamy Hükümet Verimliliği Departmanı (D.O.G.E.) eş başkanları olarak ve Robert F. Kennedy de Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı olarak atandı. Şimdi ise Donald Trump’ın Hazine Bakanlığı ve SEC başkanlığına hangi isimleri atayacağını merak ediyor.

Her ne kadar Coinbase CEO’su Brian Armstrong’un bu süreçteki rolü bilinmese de Donald Trump ile görüşmesinin sektörün geleceğini olumlu etkileyeceği düşünülüyor. ABD Hazine Bakanlığı için düşünülen isimler arasında Tennessee Senatörü Bill Haggerty, ekonomi danışmanı Kevin Warsh, yatırımcı Scott Bessent ve Apollo Global Management CEO’su Marc Rowan bulunuyor. Öte yandan Bitcoin savunucusu olarak bilinen Cantor Fitzgerald CEO’su Howard Lutnick’in de Hazine Bakanlığı için güçlü bir aday olduğu iddia ediliyor.

Coinbase’in Siyasi Etkisi

Coinbase, Trump yönetimi ile kripto para sektörü arasındaki bağları güçlendirme konusunda aktif bir rol oynuyor. Armstrong’un, SEC başkanlığı için Hester Peirce gibi kripto para dostu adaylara verdiği açık destek, bu duruşun bir göstergesi.

Brian Armstrong’un Trump yönetimiyle iş birliği sinyalleri, kripto para dostu düzenlemeler için zemin hazırlayabilir. Seçim kampanyası sürecinde kendisini kripto para dostu başkan adayı olarak konumlandıran Donald Trump’ın bu konudaki vaatleri ve politikaları, Armstrong’la görüşmesi sonrasında hız kazanabilir.

Özellikle Hazine Bakanlığı ve SEC gibi kritik pozisyonlara yapılacak atamalar, kripto para sektörünün geleceğini şekillendirmede belirleyici olabilir.