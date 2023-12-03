Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Base’in kendi yerel token’ini çıkaracağına dair en son söylentileri yalanladı.

Kısa bir süre önce Coinbase’in CLO’su Paul Grewal, BASE token için lansman gerçekleştirilebileceğine işaret etmişti. Bununla birlikte borsanın kurucusu ve CEO’su Brian Armstrong bu iddiaları yalanladı ve Base’in lansmanından bu yana kaydettiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Brian Armstrong kısa süre önce verdiği röportajda Base’in kendi token’ini çıkarmayacağını net bir şekilde ifade etti. Armstrong şu ifadeleri kullandı:

Base için herhangi bir şekilde token çıkarmayı düşünmüyoruz.

Bununla birlikte Coinbase’in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal ise günler önce yaptığı bir açıklamada tam tersini ifade etmişti. Grewal, Base’in gelecekte bir noktada kendi token’ini çıkarabileceğini ve bu olasılığı göz ardı etmediklerini dile getirmişti. Bu gelişme sonrasında Base’in kendi token’ini çıkaracağına dair beklentiler ciddi şekilde arttı.

Bununla birlikte Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Coinbase’in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal’in bu açıklamalarını yalanladı. Base’in kaydettiği büyümeden övgü dolu sözlerle bahseden Armstrong, ağın 2023 yılının Ağustos ayındaki lansmanının ardından 500 milyon dolarlık kilitli değere (TVL) ulaşarak en büyük 3. katman-2 ağı haline geldiğine dikkat çekti.

Brian Armstrong röportajının devamında Base’i, Coinbase’ten farklı olarak merkezsiz bir platform olarak konumlandırmak istediklerini dile getirdi. Base’in Ethereum ekosistemi içindeki Optimism üzerinde inşa edildiğine dikkat çeken Armstrong, Base’i kripto para ekosistemine sorunsuz bir şekilde entegre etmeyi ve bu süreçte Coinbase’in desteğinden yararlanmayı planladıklarını açıkladı.