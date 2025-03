Coinbase, türev ürün yelpazesini genişletme planı kapsamında Cardano (ADA) ve Doğal Gaz (NGS) vadeli işlem kontratlarını sunabilmek için düzenleyici onay sürecini başlattı.

Coinbase’in vadeli işlemler birimi olan Coinbase Derivatives, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) ADA ve NGS vadeli işlem kontratlarını kendi kendine sertifikalandırmak için gerekli belgeleri sunduğunu duyurdu

Söz konusu sistem, borsanın düzenlemelere uyumluluk konusunda güvence vermesini sağlarken, CFTC’den herhangi bir itiraz gelmemesi halinde sürecin hızlanmasına olanak tanıyor. Eğer düzenleyici kurum bir engel çıkarmazsa, bu yeni vadeli işlem kontratları 31 Mart gibi erken bir tarihte piyasaya sürülebilir.

Coinbase, kısa süre önce Solana (SOL) ve Hedera (HBAR) vadeli işlemlerini başlatarak, yatırımcılara hem kripto varlıklar hem de geleneksel emtialar üzerinde işlem yapabilecekleri düzenlenmiş bir platform sunma stratejisini güçlendirdi.

We're excited to announce that Coinbase Derivatives has filed with the CFTC to self-certify Natural Gas (NGS) futures and Cardano ( $ADA ) futures—expanding our offerings in both energy and crypto derivatives markets.

We anticipate going live with these products on Monday,… pic.twitter.com/YZGmkb1TvM

— Coinbase Institutional 🛡️ (@CoinbaseInsto) March 14, 2025