Kripto para borsası Coinbase, 26 Haziran 2025 itibarıyla dört farklı token için işlem desteğini sonlandıracağını duyurdu. Render (RNDR), Ribbon Finance (RBN), Helium Mobile (MOBILE) ve Synapse (SYN) bu listeden çıkarılacak varlıklar arasında yer alıyor.

We regularly monitor the assets on our exchange to ensure they meet our listing standards. Based on recent reviews, we will suspend trading for Helium Mobile (MOBILE), Render (RNDR), Ribbon Finance (RBN), & Synapse (SYN) on June 26, 2025, on or around 2 PM ET. — Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) May 27, 2025

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, söz konusu token’lar için alım-satım işlemleri 26 Haziran’da Türkiye saatiyle 21.00 itibarıyla durdurulacak. Coinbase’in X platformundaki resmi varlık kanalı, platformda listelenen token’ların düzenli olarak incelendiğini ve kriterlere uymayanların listeden çıkarıldığını belirtti.

Yeni Versiyonlar Yayınlandı

Delist kararının arkasında teknik bir neden var: Bu projelerin daha yeni versiyonları piyasaya sürüldü ve eski versiyonlar artık Coinbase’in listeleme politikalarını karşılamıyor. Şu an itibarıyla, Coinbase’in bu yeni sürümlere destek verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Şirket ayrıca, bu token’lara sahip kullanıcıların otomatik olarak yeni versiyonlara geçirileceğine dair bir bilgi paylaşmadı. Bu nedenle kullanıcıların, gelişmeleri yakından takip etmeleri öneriliyor.

Coinbase, genellikle delist sürecinde kullanıcılara token’larını çekmeleri veya takas etmeleri için yeterli zaman tanıyor. Bu dört varlık için de 26 Haziran’a kadar işlem yapılabilecek, sonrasında ise sadece dış cüzdanlara çekim mümkün olacak.

Delist Nedir?

Kripto para projeleri zamanla ağlarını değiştirebilir, blok zincirlerini güncelleyebilir veya token’larının yeni versiyonlarını çıkarabilir. Bu gibi durumlarda, borsalar eski token’ları desteklememeye başlayabilir. Bu, projenin başarısız olduğu anlamına gelmez; yalnızca teknik olarak güncel standartlara uymadığı anlamına gelir.

Örneğin, RNDR, RBN, MOBILE ve SYN token’ları, projelerinin güncellenmiş sürümleri çıktığı için delist ediliyor. Bu projelerin kendileriyle ilgili bir sorun bulunduğu yönünde bir açıklama yapılmadı.

Yatırımcılara Uyarı

Kripto para yatırımcılarının, ellerindeki varlıklar hakkında güncel kalmaları büyük önem taşıyor. Analistler, yatırımcıların borsaların sosyal medya hesaplarını, bloglarını ve resmi duyuru sayfalarını düzenli olarak takip etmelerini öneriyor.

Coinbase’te listeli varlıkları elinde bulunduran kullanıcılar, delist edilen token’lar için belirtilen tarihten önce işlem yapmalı ya da fonlarını güvenli bir cüzdana çekmeli. Aksi takdirde, alım-satım yapma imkânı kaybedilebilir.