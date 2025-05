Kripto para borsası Coinbase, 26 Haziran 2025 itibarıyla dört farklı token için işlem desteğini sonlandıracağını duyurdu. Render (RNDR), Ribbon Finance (RBN), Helium Mobile (MOBILE) ve Synapse (SYN) bu listeden çıkarılacak varlıklar arasında yer alıyor.

We regularly monitor the assets on our exchange to ensure they meet our listing standards. Based on recent reviews, we will suspend trading for Helium Mobile (MOBILE), Render (RNDR), Ribbon Finance (RBN), & Synapse (SYN) on June 26, 2025, on or around 2 PM ET.

— Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) May 27, 2025