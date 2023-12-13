Kısa bir süre önce Coinbase, popüler memecoin projesi Bonk Inu’yu (BONK) listeleme yol haritasına ekledi.

Özet:

ABD’nin ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, popüler memecoin BONK’u listeleme yol haritasına ekledi. Bu kısa bir süre içerisinde BONK’un Coinbase’te listeleneceği anlamına geliyor.

Coinbase’in Bonk Inu’yu listeleme yol haritasına eklemesinin ardından BONK fiyatı yaklaşık %15 oranında değer kazandı. Ancak sonrasında kripto para piyasasındaki düşüş trendiyle birlikte %23,3 oranında düştü.

Bonk Inu (BONK) son bir bir haftalık süreçte %25,6, son bir ayda %379,7 ve son 3 ayda %4.361 oranında değer kazandı. Yaklaşık 614 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan Bonk Inu (BONK), memecoin’ler arasında DOGE ve SHIB’in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

ABD’nin ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, kısa bir süre önce Bonk Inu’yu (BONK) listeleme yol haritasına ekledi. Son dönemde kaydettiği astronomik yükselişlerle dikkatleri üzerine çeken Bonk Inu (BONK), 12 Aralık tarihinde Coinbase’in listeleme yol haritasına eklendi. Coinbase, bu listeye eklediği kripto para birimlerini kısa süre içerisinde platformunda listeliyor. Dolayısıyla Bonk Inu’nun da (BONK) kısa bir süre içerisinde Coinbase platformunda listeleneceği öngörülüyor.

Coinbase’in listeleme yol haritasına eklemesinin ardından Bonk Inu (BONK) %15 oranında artış yaşadı. Ancak Bonk Inu (BONK) ilerleyen saatlerde yükseliş trendini sürdürme konusunda başarısız oldu ve son 24 saatlik zaman diliminde %25 oranında değer kaybetti.

Her ne kadar son 24 saatte %20 oranında değer kaybetse de Solana tabanlı memecoin son dönemde kaydettiği astronomik performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Verilere göre Bonk Inu (BONK) son bir bir haftalık süreçte %25,6, son bir ayda %379,7 ve son 3 ayda %4.361 oranında değer kazandı.

Bonk Inu (BONK) şu anda yaklaşık 614 milyon dolarlık piyasa değerine sahip ve Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’dan (SHIB) sonra en büyük üçüncü memecoin konumunda.