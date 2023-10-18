İşlem hacimlerinde yaşanan düşüşlerle birlikte Coinbase, 80 işlem çiftini platformundan kaldırdı.

Coinbase, piyasa koşullarını iyileştirmek ve likiditeyi arttırmak için bazı işlem çiftlerini platformundan delist ettiğini açıkladı. ABD’nin ve dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Coinbase, bu kararı piyasaları düzenli olarak gözlemlemesinin ardından aldığını açıkladı.

Coinbase 80 İşlem Çiftini Delist Edecek

Coinbase cephesinden 17 Ekim’de yapılan açıklamada Coinbase Exchange, Advanced Trade ve Coinbase Prime platformlarındaki 80 işlem çiftinin delist edildiği açıklandı. Bu işlem çiftlerinin büuük bir bölümünü BTC, ETH ve USDT pariteleri oluşturuyor. Coinbase USD paritelerinin bu delistten etkilenmediğini vurguladı. Delist edilen işlem çiftlerinden bazıları şu şekilde:

ACH-USDT, AGLD-USDT, ARPA-EUR, ARPA-USDT, AUCTION-EUR, AUCTION-USDT, BADGER-EUR, BADGER-USDT, BAND-BTC, BAND-EUR, BAND-GBP, BNT-BTC, BNT-EUR, BTRST-BTC, BTRST-EUR, BTRST-USDT, C98-USDT, CTSI-BTC, DESO-USDT, ELA-USDT, ERN-USDT.

Coinbase’in bu hamlesi, Ekim ayı başında yaptığı bir açıklamanın ardından geldi. Coinbase, kullanıcılarının USDC bakiyelerini kullanarak yüksek likiditeli USD emir defterlerinde işlem yapmaya devam edebileceğinin altını çizdi.

Öte yandan ABD merkezli kripto para borsası, delist edilen işlem çiftlerinin, Coinbase’in toplam işlem hacmnin çok küçük bir miktarını oluşturduğunu belirtti.

Eylül Ayında da 41 İşlem Çiftini Delist Etmişti

Coinbase borsası yine yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, Eylül ayında da 41 işlem çiftini platformundan kaldırmıştı. Platformdan delist edilen işlem çiftlerinin arasında USDT pariteleri yer alırken USDC paritelerinin yer almaması ise dikkat çekiyor. USDC, ABD merkezli Circle tarafından Coinbase ortaklığında geliştirilen bir stabilcoin’dir.

Son dönemde delist hamlelerini arttıran Coinbase, Ripple’ın Temmuz ayında SEC karşısında önemli bir zafer kazanmasının ardından yıllar sonra XRP’yi yeniden listeledi.

Coinbase’in İşlem Hacmi Düşüşe Geçti

Her ne kadar SEC ve CFTC’nin Binance’e dava açmasının ardından Coinbase’in pazar payı arttı. Ancak bununla birlikte borsanın işlem hacmi ise tam tersi yönde ilerleyerek düşüşe geçti.

En son verilere göre Coinbase’in spot işlem hacmi 2023’ün üçüncü çeyreğinde %52 oranında düşüş yaşadı. Bu, Coinbase’in 2021 yılının Nisan ayında Nasdaq borsasında halka arz edilmesinin ardından kaydedilen en düşük işlem hacmi olarak kayıtlara geçti.