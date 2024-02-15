Joe Kernen, SEC Başkanı Gary Gensler’in aksine Bitcoin’in merkez bankası destekli para birimlerine bir alternatif olarak bütünlüğe ve kullanım durumlarına sahip olduğunu düşünüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Çarşamba günü CNBC’ye açıklamalarda bulundu. Gensler’in Bitcoin konusundaki kaygılı açıklamaları kripto para topluluğunda güçlü bir tepki topladı.

8 dakikalık röportajda Gary Gensler Bitcoin’e yönelik önyargılarından bahsetti ve suçlular tarafından bir araç olarak kullanıldığını belirtti.

Joe Kernen Gary Gensler ile Aynı Fikirde Değil

Röportajın bir bölümünde Bitcoin ile geleneksel para birimleri arasındaki farklar tartışıldı. Gensler bu varlıklar arasında değişim aracı olarak kullanımaları açısından büyük farklar olduğunu ifade etti.

Joe Kernen, Bitcoin’in herhangi bir ulusla ya da merkez bankasıyla ilişkisi olmamasına dikkat çekti. Kernen’e göre Bitcoin’in merkezsiz yapısı onu merkez bankalarının “savurgan” harcamalarına karşı bağışıklı hale getiriyor. Kernen Bitcoin’in cazibelerinden birinin de bu olduğuna inanıyor.

Öte yandan Gensler ise Bitcoin’in bir avuç kurumsal yatırımcı etrafında şekillenen alım satım faaliyetleri nedeniyle aslında merkezileştiğini savunuyor. Her ne kadar Kernen Bitcoin’in altında yatan blockchain teknolojisinin merkezsiz olduğunu belirtse de Gensler bu konuda ikna olmadı.

Gary Gensler, Joe Kernen’a ilginç bir soru yöneltti:

Bu programda kaç kez ‘Bir şeye yatırım yapmak istiyorum çünkü defterler ve kayıtlar tutuluyor’ diyen insanları konuk ettin? Yapma Joe, gerçekten mi? Bu sadece bir muhasebe defteri.

Joe Kernen ise bu muhasebe defterinin mucizesinin herkes tarafından erişilebilmesi ve çifte harcama sorununa çözüm getirmesi olduğunu öne sürdü. Kernen bu işlemlerin değiştirilemediğini ve dolayısıyla insanların Bitcoin’in doğal bir değeri olduğuna inandığını belirtti.

Gary Gensler sunucu Joe Kernen’a Bitcoin’in Oracle veri tabanından daha değerli olup olmadığını sordu. Kernen bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

Bitcoin boğaları BTC’ye, mali otoritelerin 33 trilyon dolar tutarında para harcamasını sağlayan merkez bankasından çok daha fazla güveniyor.

Bitcoin Kara Para Aklama Aracı mı?

SEC Başkanı Gary Gensler Bitcoin’in genellikle fidye yazılım saldırıları konusunda en fazla kullanılan yöntem olduğunu belirtti. Aslında Gensler bu konuda haklı. Zira kripto para birimleri, anonimlikleri ve işlemlerin geri alınamaması nedeniyle fidye yazılım saldırıları için yaygın olarak kullanılıyor.

Joe Kernen kara para aklama konusunda itibari para birimlerinin hala en yaygın araç olarak kullanılmaya devam edildiğine dikkat çekti. Kernen bu konuda şu benzetmeyi yaptı:

Bir arabayı geçit törenine sokup kırk kişiyi ezebilirim, bu arabaların tedavülden kaldırılması gerektiği anlamına gelmez.

Gary Gensler yönetimindeki SEC, geride bıraktığımız Ocak ayında spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi. Gensler bu konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasının kendisinin Bitcoin’i desteklediği anlamına gelmediğini belirtmişti.