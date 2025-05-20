Chicago Ticaret Borsası, 19 Mayıs itibarıyla XRP vadeli işlem sözleşmelerini başlattı. Kurumsal yatırımcılar artık Ripple’ın yerel token’ına doğrudan sahip olmadan fiyat hareketine yatırım yapabilecek.

Kripto türev ürünlerinde faaliyetlerini genişleten Chicago Ticaret Borsası (CME), Ripple’ın kripto varlığı XRP için vadeli işlem sözleşmelerini kullanıma sundu. 19 Mayıs’ta başlatılan yeni ürünle birlikte kurumsal yatırımcılar, XRP’nin dolar karşısındaki fiyatına dayalı vadeli işlemlerde işlem yapabilecek.

Yeni sözleşmeler, CME CF XRP-Dolar Referans Oranı baz alınarak nakit uzlaşmalı şekilde işlem görüyor. Yani yatırımcılar doğrudan XRP sahibi olmadan, fiyat hareketlerinden kazanç sağlamayı hedefleyebilecek.

İki farklı sözleşme tipi sunuluyor:

Standart XRP vadeli sözleşmesi, 50 bin XRP’lik büyüklüğe sahip ve her 0,0005 dolarlık fiyat hareketi sözleşme başına 25 dolarlık değişime karşılık geliyor.

Mikro sözleşme ise 2 bin 500 XRP büyüklüğünde. Aynı fiyat adımıyla işlem gören mikro kontratlarda her değişim, 1,25 dolar seviyesinde oluyor.

Vadeli işlemler, 18 Mayıs akşamından itibaren CME Globex ve CME ClearPort platformlarında aktif hale geldi. İşlemler, pazar gecesinden cuma akşamına kadar süren standart CME işlem saatlerine tabi olacak; her gün saat 16.00’da bir saatlik mola verilecek.

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CME’ye göre bu ürünler, ardışık altı ay boyunca aylık olarak listelenecek. Ayrıca mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört çeyrek dönemli kontrat da piyasada olacak. Blok işlemler için minimum işlem miktarı standart sözleşmelerde beş, mikro sözleşmelerde ise on adet olarak belirlendi. Tüm blok işlemler 15 dakika içinde raporlanmak zorunda.

Ücretler Katılımcıya Göre Değişiyor

CME’nin açıkladığı ücret tablosuna göre borsa üyeleri standart kontratlar için dört dolar, mikro kontratlar içinse 0,75 dolar ödeyecek. Üye olmayan yatırımcılar ise sırasıyla 7,5 dolar ve 1,15 dolarlık işlem ücretine tabi olacak.

Ripple-SEC Davası Gölgesinde

Yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında yıllardır süren hukuki mücadeledeki yeni bir gelişmenin hemen ardından geldi.

Taraflar geçtiğimiz günlerde, 50 milyon dolarlık uzlaşma ile davayı sonlandırmak için ortak başvuru yapmıştı. Ancak yargıç Analisa Torres, başvurunun usule uygun yapılmadığını belirterek reddetti. Torres daha önce XRP’nin borsalarda yapılan satışlarının menkul kıymet sayılmadığına hükmetmişti.